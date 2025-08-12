Ce decizie a luat PSD privind candidatul partidului pentru Primăria Capitalei. Gabriela Firea a deschis subiectul în ședința din 11 august. Președintele Nicușor Dan și liderii PNL și USR vor un candidat comun

Liderii PSD vor face un sondaj pentru a numi candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei. Gabriela Firea, fost primar al Bucureștiului și actuală europarlamentară, este cea care a adus în discuție acest subiect, în ședința Biroului Permanent de luni, 11 august.

Decizia PSD privind candidatul partidului pentru Primăria Capitalei

Surse din PSD au declarat pentru Hotnews că Gabriela Firea (53 de ani) este interesată de alegerile pentru Primăria Capitalei. Fosta jurnalistă a ocupat funcția de primar al Capitalei între anii 2016 și 2020.

„Gabriela Firea e interesantă, ea a deschis azi subiectul în timpul ședinței”, au declarat surse din PSD, pentru Hotnews.

Fostul primar Gabriela Firea, actual europarlamentar, a fost întrebată, la finalul ședinței, dacă ia în calcul o candidatură pentru Primăria Capitalei, însă nu a dat un răspuns clar: „Discutăm”.

Nu se cunosc încă numele care vor fi incluse în sondajul PSD, pe lângă cel al Gabrielei Firea, însă ar putea fi inclus și Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4. Conform acelorași surse Hotnews, candidatul PSD pentru Primăria București va fi ales luna viitoare.

Președintele Nicușor Dan și liderii PNL și USR vor să propună un candidat comun

Președintele Nicușor Dan și liderii PNL și USR, Ilie Bolojan și, respectiv, Dominic Frtiz, s-au înțeles pe o candidatură comună pentru funcția de primar general al Capitalei, susțin surse politice citate de News.ro. Nicușor Dan și Ilie Bolojan au agreat și un nume, Cătălin Drulă, fost lider USR.

Decizia luată la nivelul președinților de partid îi nemulțumește însă pe liberali, scrie sursa citată, mai ales că, în trecut, Cătălin Drulă i-a criticat pe cei din PNL.

PNL București ar vrea să îl aibă drept candidat pentru Primăria Capitalei pe actualul primar general interimar, Stelian Bujduveanu, care este puternic susținut și de președintele PNL București, fostul candidat la Primăria Generală și fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja. Un alt nume care ar putea să reprezinte PNL în cursa pentru Primăria Generală, în viziunea liberalilor, este primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Postul de primar general a rămas vacant după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

