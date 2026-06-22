Cine este Ionuț Vulpescu, politicianul propus pentru Ministerul Culturii. Deputatul PSD a fost implicat într-un scandal de plagiat și a rămas fără diploma de doctor

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Ionuț Vulpescu, propus ministru al Culturii, revine în atenție după scandalul de plagiat din 2019, când și-a pierdut titlul de doctor. Fost consilier al lui Ion Iliescu, deputatul PSD a deținut deja acest portofoliu în două mandate.
Ionuț Vulpescu, o figură bine cunoscută în peisajul politic românesc, revine în prim-plan odată cu nominalizarea sa pentru postul de Ministru al Culturii în guvernul condus de Adrian Veștea. Politician cu o vastă experiență, dar și cu controverse în spate, Vulpescu este pregătit să își reia activitatea într-un minister pe care l-a mai condus de două ori în trecut.
Născut pe 17 iunie 1976, la Târgoviște, Ionuț Vulpescu a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă și ulterior Facultatea de Filosofie, ambele în cadrul Universității din București.
De-a lungul carierei sale, a fost consilier al fostului președinte Ion Iliescu, fiind considerat unul dintre protejații acestuia în PSD. A intrat devreme în politică și a reușit să devină deputat în trei legislaturi consecutive: 2012-2016, 2016-2020 și 2020-2024.
Nu este pentru prima dată când Ionuț Vulpescu preia Ministerul Culturii. Acesta a mai ocupat funcția de ministru în două rânduri: între decembrie 2014 și noiembrie 2015, în timpul guvernului condus de Victor Ponta, și între ianuarie și iunie 2017, în cadrul guvernului Sorin Grindeanu. Cu toate acestea, nu doar cariera sa politică atrage atenția, ci și câteva controverse care au marcat parcursul său.
În 2019, numele lui Ionuț Vulpescu a fost implicat într-un scandal de plagiat, după ce Comisia de Etică a Universității din București a constatat că teza sa de doctorat, intitulată „Transfigurarea omului și a cosmosului în opera Sfântului Maxim Mărturisitorul și a Părintelui Dumitru Stăniloae”, conținea fragmente semnificative preluate fără citarea surselor. Teza fusese susținută în 2008, sub coordonarea profesorului universitar Ștefan Buchiu.
Ca urmare a acestei descoperiri, Universitatea din București a solicitat retragerea titlului, iar Ministerul Educației, prin intermediul CNATDCU, a confirmat decizia, retrăgându-i titlul de doctor. Acest episod a ridicat semne de întrebare asupra integrității academice a politicianului, însă nu i-a stopat ascensiunea politică.