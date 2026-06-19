Tristan Tate și Georgiana Naghel, trimiși în judecată într-un nou dosar DIICOT. Ce acuzații grave li se aduc

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Tristan Tate și Georgiana Naghel au fost trimiși în judecată de DIICOT pe 18 iunie 2026, acuzați de instigare la violență și acces ilegal la date.

Tristan Tate și Georgiana Naghel, trimiși în judecată într-un nou dosar DIICOT

Tristan Tate și Georgiana Naghel au fost trimiși în judecată într-un nou dosar instrumentat de DIICOT, care aduce în prim-plan fapte precum instigare la violență și răzbunare cibernetică, informează Libertatea.

Conform unui comunicat oficial emis de DIICOT pe 18 iunie 2026, Tristan Tate, cetățean britanic în vârstă de 37 de ani, și Georgiana Naghel, o româncă de 34 de ani, sunt acuzați de instigare la lovire sau alte violențe, acces ilegal la sisteme informatice și alterarea integrității datelor.

Anchetatorii susțin că, în octombrie 2021, Georgiana Naghel ar fi accesat ilegal contul de socializare al uneia dintre victimele dintr-un alt dosar de trafic de persoane în care este anchetată. După spargerea contului protejat cu parolă, ea ar fi publicat materiale compromițătoare pentru a se răzbuna. „Inculpata a accesat fără drept sistemul informatic, prevăzut cu parolă, aparținând uneia dintre persoanele vătămate ale infracțiunii de trafic de persoane și a postat pe contul de socializare al acesteia, în scop de răzbunare, materialele […] care o înfățișau pe victimă în ipostaze compromițătoare”, se arată în comunicat.

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Acuzații de violență fizică la comandă

La acuzațiile de acces ilegal și alterarea datelor informatice se adaugă și presupusa implicare a Georgianei în acte de violență fizică împotriva uneia dintre victime, la instigarea lui Tristan Tate. Potrivit procurorilor, incidentul ar fi avut loc tot în octombrie 2021, după ce victima a refuzat să mai participe la producerea de materiale cu caracter pornografic și a cerut să fie lăsată să plece dintr-un imobil din Ilfov, unde ar fi fost ținută împotriva voinței sale.

„În luna octombrie a anului 2021, în scopul «pedepsirii» aceleiași victime, care a refuzat să continue realizarea de materiale cu caracter pornografic și a solicitat să i se permită plecarea din imobilul aflat în județul Ilfov, la instigarea inculpatului, inculpata a exercitat acte de violență asupra persoanei vătămate”, explică DIICOT.

Un nou capitol în saga juridică a fraților Tate

Această nouă investigație derivă dintr-un dosar mai amplu care îi vizează pe frații Tristan și Andrew Tate, alături de Georgiana Naghel și Radu Alexandra-Luana. Cei patru sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol și alte fapte grave. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Ilfov, care urmează să se pronunțe asupra vinovăției celor doi inculpați.

De menționat că Andrew și Tristan Tate au fost reținuți inițial de DIICOT în decembrie 2022. Potrivit Libertatea, aceștia sunt acuzați de multiple infracțiuni, inclusiv spălare de bani și trafic de persoane. După trei luni de arest preventiv, frații au fost plasați în arest la domiciliu în martie 2023. În iunie 2023, alături de complicii lor, au fost trimiși în judecată. Totuși, în noiembrie 2024, cazul a fost retrimis la DIICOT pentru clarificări suplimentare în rechizitoriu. Pe 27 februarie 2025, frații au plecat cu un avion privat către Florida, anunțându-și adepții că „s-au întors în forță”.

În timp ce frații Tate continuă să susțină public propria nevinovăție, o investigație de opt luni realizată de prestigioasa publicație americană The New Yorker a pus sub semnul întrebării această narațiune. Jurnalista Heidi Blake a dezvăluit detalii șocante după ce a analizat mii de pagini de mesaje private, dosare sigilate și mărturii ale victimelor. Printre dezvăluirile făcute, se remarcă mărturiile a peste 12 femei care îi acuză pe frații Tate de comportamente abuzive și violență extremă.

Foto: Profimediaimages.ro

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