Anca Alexandrescu se gândește să candideze la Primăria Capitalei: „Nu mai pot sta deoparte”

Anca Alexandrescu ar putea candida la Primăria Capitalei. Prezentatoarea de televiziune a explicat, în mediul online, că nu intenționa să facă acest pas, însă conferința de presă susținută de Nicușor Dan, în cursul zilei de miercuri, a convins-o că este timpul să ia atitudine.

Anca Alexandrescu ia în calcul să candideze la Primăria Capitalei

În cadrul conferinței de presă susținută miercuri la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a afirmat că îl susține pe Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, iar acest lucru a deranjat-o foarte tare pe Anca Alexandrescu.

Realizatoarea tv a anunțat, la scurt timp după aceea, că intenționează să candideze independent pentru funcția de primar al Municipiului București cu toate că, până acum, refuzase cu desăvârșire să facă acest pas, deși i s-a propus de cei din jur.

„Unii m-au încurajat să candidez la alegerile prezidențiale! M-am gândit serios și după ce m-am sfătuit cu familia, am considerat că e mai bine să rămân la lupta pe care am început-o acum aproape 6 ani. Însă după ce am văzut azi la Palatul Cotroceni, cred că lucrurile au mers prea departe! Când Nicușor s-a dus la Bolojan și au făcut blat pentru președinte și premier, au sfidat o țară întreagă! Acum, Nicușor Dan continuă cu Drulă, pe care îl vrea primar la București. Fix pe același model! Și trădătorul Bolojan e înțeles cu ei!”, a scris Anca Alexandrescu pe pagina sa de Facebook.

„Cred că a venit momentul să iau în serios o eventuală candidatură independentă la Primăria Capitalei! Nu mai pot sta deoparte! Nu puteți doar voi între voi!”, a mai spus realizatoarea tv.

Citește și: Campioana olimpică Laura Dahlmeier a murit la 31 de ani. Sportiva a suferit un accident, pe munte

Citește și: Ce salariu are SPP-istul lui Nicușor Dan. Ionuț a devenit viral în mediul online

Declarațiile lui Nicușor Dan despre Cătălin Drulă

Președintele Nicușor Dan a afirmat despre fostul lider USR, Cătălin Drulă, că îndeplinește profilul de Primar General al Capitalei, arătând că este o persoană care are expertiză pe transporturi, iar acest lucru este bine venit în competiție. Cei doi s-au întâlnit pentru a discuta despre prioritățile Bucureștiului.

„Am discutat cu domnul Drulă foarte multe lucruri legate în special de transportul din Bucureşti. Ştiţi că este pasionat de chestiunea asta. Avem şi nişte alegeri care probabil că tot în şedinţa coaliţiei de azi, poate ştiţi mai bine decât mine ce s-a decis, urma să se decidă cu privire la data la care urmează să fie alegerile din Bucureşti”, a spus șeful statului, în cadrul conferinței de presă.

Citește și: Aproximativ 65.000 litri de apă, retrași de pe piață. Ce au descoperit inspectorii ANPC

Citește și: Nicușor Dan, despre pensionarea magistraților: „E aberant ca pensia pe care o ia magistratul să fie cât salariul”

Întrebat dacă și-a ales succesorul la Primăria Capitalei, Nicușor Dan a spus: „Cineva care are experitză pe transporturi e bine venit în această competiție. Atât”.

Un alt jurnalist l-a întrebat pe președinte dacă îndeplinește Cătălin Drulă profilul unui primar al Capitalei, iar răspunsul a venit imediat: „Sigur, da!”.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News