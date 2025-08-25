Valeriu Gheorghiță și Colegiul Medicilor Bihor, reacții dure după teoria controversată a Flaviei Groșan. „Afirmațiile reprezintă erori grave!”

Medicul pneumolog Flavia Groșan a stârnit un val de controverse în spațiul public după ce a publicat pe pagina sa de Facebook o teorie nefondată despre presupusele riscuri ale contactului fizic între persoane vaccinate și nevaccinate împotriva COVID-19. Afirmațiile sale au generat mai multe reacții din partea altor medici.

Teoria nefondată a Flaviei Groșan

Potrivit afirmațiilor Flaviei Groșan, un bărbat nevaccinat ar fi prezentat simptome grave după o relație intimă cu partenera sa vaccinată, ceea ce Groșan a atribuit fenomenului de „shedding” — eliminarea de proteine spike în urma vaccinării.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică – fluide corporale, orice – la această femeie vaccinată. Asta este ceea ce se numește „shedding” (eliminare de particule virale post-vaccin)” – este mesajul Flaviei Groșan.

Pneumologul a adăugat că persoanele vaccinate „au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike”, că unele persoane ar fi mai sensibile la fenomen și că „nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc.”

Declarațiile au fost rapid criticate de comunitatea medicală, fiind catalogate drept periculoase și neștiințifice. Mai multe instituții, inclusiv Colegiul Medicilor din România, Societatea Română de Pneumologie și medici reputați, au reacționat ferm.

Ce spune Colegiul Medicilor despre teoria Flaviei Groșan

Colegiul Medicilor Bihor s-a delimitat categoric de afirmațiile Flaviei Groșan, calificându-le drept „erori grave, fără fundamentare științifică” și avertizând că acestea pot induce panică nejustificată în rândul populației. Instituția a subliniat că vaccinurile anti-COVID-19 nu conțin virus viu, deci nu pot provoca fenomenul de „shedding”.

„Considerăm că afirmațiile făcute de Dr. Groșan Flavia reprezintă erori grave, fără nici o fundamentare științifică, contrazic dovezile medicale actuale și sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populației.

(…) Proteina spike este produsă tranzitoriu pentru stimularea sistemului imunitar, iar ARNm-ul din vaccin nu se integrează în genom și nu poate produce la infinit proteina spike. Acestea sunt cunoștințe elementare de biologie moleculară pentru orice medic”, se arată în comunicatul oficial.

Președinta Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Cătălina Poiană, a declarat că astfel de derapaje grave la adresa științei pot prejudicia sănătatea publică și a cerut luarea de măsuri disciplinare.

Reacția medicului primar ATI Iuliu Torje

Medicul Iuliu Torje, specialist în anestezie și terapie intensivă la ECMO Center Klinikum Kassel din Germania, a reacționat dur la afirmațiile Flaviei Groșan, pe care le-a numit „inepții grosolane” și „falsificare a terminologiei medicale”.

„Shedding după vaccinare? Nu există! Acest fenomen apare doar la vaccinurile cu virus viu atenuat, iar cele anti-COVID nu conțin virus viu. Proteina spike nu se transmite prin fluide și nu provoacă ceață mentală sau oprirea respirației. Biologic, este imposibil”, a explicat Torje pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că răspândirea unor astfel de informații de către un medic este extrem de periculoasă și subminează încrederea în vaccinare: „Vaccinarea protejează, pseudoștiința ucide. Cine recidivează cu asemenea narațiuni toxice trebuie privit ca agent activ de dezinformare”.

Reacția lui Valeriu Gheorghiță

Valeriu Gheorghiță, medic și fost coordonator al campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, a transmis un mesaj clar pe rețelele sociale, demontând afirmațiile Flaviei Groșan. El a explicat că vaccinurile anti-COVID-19 nu conțin virus viu și nu pot fi eliminate sau transmise prin contact fizic, respirație sau fluide corporale.

„Persoanele vaccinate NU ‘elimină’ nimic ce ar putea dăuna celor din jur. ARN-ul mesager din vaccin este degradat rapid în interiorul celulei, iar proteina spike produsă temporar este recunoscută și eliminată de sistemul imunitar într-un timp scurt”, a transmis Gheorghiță în mediul online.

El a încurajat informarea corectă și responsabilitatea în fața dezinformării: „Sănătatea publică depinde de încredere, informare corectă și respect reciproc”.

Foto – Facebook / Instagram

