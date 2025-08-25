  MENIU  
Incident armat la o nuntă din Râmnicu Vâlcea: Mireasa, atacată cu un pistol în drum spre petrecere

Raluca Vițu
Sâmbătă după-amiază, în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, o nuntă care trebuia să fie un moment de sărbătoare s-a transformat într-un episod de groază. În jurul orei 17:30, în apropierea restaurantului Ramada, un bărbat de 30 de ani a deschis focul asupra unui autoturism în care se afla chiar mireasa, aflată în drum spre petrecere.

Strigăte bizare și focuri de armă

Potrivit martorilor, individul ar fi început să strige „tot felul de aiureli legate de război”, comportamentul său devenind rapid alarmant pentru trecători și invitați. În timp ce în restaurant se făceau ultimele pregătiri pentru petrecere, evenimentul a fost brusc întrerupt de sunetul focurilor de armă și de agitația creată în fața localului.

„Un bărbat necunoscut ar fi tras două focuri de armă asupra autoturismului în care se afla o persoană de sex feminin”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, conform presei locale.

Speriată și vizibil afectată, mireasa a apelat imediat numărul de urgență 112. Un echipaj de poliție a ajuns în scurt timp la fața locului, reușind să-l identifice și să-l imobilizeze pe agresor. Acesta a fost condus la sediul Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea pentru audieri.

Din primele verificări, s-a stabilit că arma folosită era un pistol de tip airsoft — o replică neletală care nu necesită permis de port-armă. Cu toate acestea, impactul psihologic asupra victimei și celor prezenți a fost considerabil.

Mireasa refuză protecția legală

Deși autoritățile i-au recomandat emiterea unui ordin de protecție, mireasa a refuzat, alegând să continue petrecerea. Surse apropiate spun că aceasta a dorit să nu lase incidentul să umbrească complet ziua nunții, deși era vizibil afectată de cele întâmplate.

„Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun”, au precizat reprezentanții IPJ Vâlcea.

Ancheta continuă, autorul rămâne sub observație

Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului, însă autoritățile tratează cazul cu maximă seriozitate. Bărbatul rămâne în atenția poliției, iar ancheta va stabili dacă există antecedente sau motive care ar putea explica comportamentul său.

După intervenția poliției și calmarea situației, evenimentul a fost reluat, iar invitații au încercat să se bucure de restul serii. Totuși, incidentul a lăsat o amprentă puternică asupra atmosferei, transformând o zi de sărbătoare într-un moment de reflecție asupra siguranței publice.

