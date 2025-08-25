Gabriel Botez de la „Mireasa”, scandal cu fosta soție. Bărbatul vrea să o decadă din drepturile părintești

Gabriel Botez, fost concurent al emisiunii „Mireasa”, a decis să o ducă în instanță pe fosta lui soție, Roxana, cea care i-a dăruit și doi copii. Femeia a plecat de acasă, lăsându-l în urmă nu doar pe soțul ei, ci și pe copiii lor, de care nu mai vrea să știe nimic.

Gabriel Botez vrea să își decadă fosta soție din drepturile părintești

Gabriel Botez a crezut că și-a găsit fericirea în momentul în care a cunoscut-o pe Roxana, la scurt timp după ce a părăsit casa „Mireasa”. Femeia, care este cu 10 ani mai tânără ca el, i-a dăruit doi copii, însă problemele au apărut rapid în căsnicia lor. După o perioadă, Gabi a descoperit că soția îi este infidelă.

Roxana a hotărât să părăsească domiciliul conjugal și nu a vrut să mai știe nimic nici de soțul și nici de copiii ei.

Gabriel Botez și-a crescut singur băieții și chiar a încercat să o aducă înapoi acasă pe soția sa, dar se pare că aceasta nu a vrut să audă de așa ceva. Mai mult, el a rugat-o să ia măcar legătura cu copiii, dar aceasta a refuzat.

Astfel, fostul concurent de la „Mireasa” a decis să o dea în judecată și să o decadă din drepturile părintești.

Primele declarații ale fostului concurent de la „Mireasa”

Probele depuse de bărbat în instanță au fost analizate de judecători, care i-au dat dreptate acestuia. Potrivit Cancan, Roxana este acum obligată să le plătească băieților ei pensie alimentară pentru ultimele șapte luni. Astfel, pentru fiecare copil, ea trebuie să plătească câte 6.000 de lei.

„Am solicitat exercitarea exclusivă a autorității părintești asupra copiilor mei, Joshua și Zian, dintr-un singur motiv: protecția și binele lor. Din luna decembrie a anului trecut, mama lor a încetat complet orice contact cu ei și nu a contribuit nici financiar, nici afectiv la creșterea acestora. Mai mult decât atât, a afirmat că nu va plăti pensia de întreținere, considerând că orgoliul și ambițiile personale sunt mai importante decât obligațiile față de propriii copii”, a declarat Gabriel Botez.

Potrivit acestuia, Roxana a ales să se concentreze pe alte aspecte ale vieții, care nu au nicio legătură cu copiii săi.

„În tot acest timp, mama a ales să își dedice atenția mai mult aspectului său fizic și ieșirilor în spații publice, precum cluburi și cafenele, alături de prietene și noul bărbat din viața ei în loc să fie prezentă în viața de zi cu zi a copiilor. Această atitudine a demonstrat lipsa de interes față de nevoile lor reale, atât emoționale, cât și materiale”, a mai spus fostul concurent de la „Mireasa” pentru publicația menționată anterior.

„Instanța a admis cererea mea și a demonstrat ceea ce eu susțin de atâtea luni de zile și ea mereu m-a făcut mincinos și fals, dar acum s-a dovedit cine a avut dreptate de la bun început si a stabilit exercitarea autorității părintești exclusiv de către mine, pentru ca Joshua și Zian să beneficieze de stabilitatea și grija de care au nevoie. Această decizie nu este despre conflictele dintre adulți, ci despre dreptul copiilor de a avea parte de siguranță, echilibru și sprijin constant în creșterea și educația lor”, a completat Gabriel Botez.

