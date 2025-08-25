Tania Budi, reacție dură după ce s-a spus că ar fi avut o relație de două decenii cu Gigi Becali: „Dacă ne apucăm toți să spunem ce spune un bolnav la un colț de stradă”

Tania Budi (57 ani) a reacționat dur după ce fostul politician Cristian Rizea a susținut că artista ar fi avut o relație de două decenii cu Gigi Becali (67 ani). La rândul lui, patronul FCSB s-a amuzat pe seama acestui zvon, pe care de asemenea l-a negat.

Tania Budi, reacție dură după ce s-a spus că ar fi avut o relație cu Gigi Becali

Afaceristul Cristian Rizea a afirmat zilele trecute că Tania Budi și Gigi Becali au avut o relație timp de 20 de ani. Însă, atât artista cât și latifundiarul neagă acest lucru și au oferit un răspuns acid acestuia.

După ce a auzit declarațiile lui Rizea, proaspăt ieșit din închisoare, Tania Budi a transmis un mesaj acid, subliniind faptul că unele afirmații neverificate pot veni de la persoane labile psihic și nu ar trebui luate în serios.

„În țara asta dacă ai o afacere iar un angajat îți face o nenorocire nu te ajută nimeni , nu te despăgubește nimeni, ca angajator nu ai nici un drept. Iar angajatul dacă face o nenorocire e ușor retard. Iar dacă îi spui că nu mai puteți colabora începe cu reclamații făcându-le pe ce făcea el nașpa că regulile afacerii nu le respecta el. La fel și cu presa. Dacă ne apucăm toți să spunem ce spune un bolnav la un colț de stradă unde am ajunge. Oamenii ăștia care mai suntem cu bun simț, normal să zic mai rezistă printre voi? E greu!”, a spus Tania Budi, citată de Cancan.

Cum a răspuns Gigi Becali acuzațiilor

La rândul lui, Gigi Becali a negat zvonul lansat de Cristian Rizea.

„Astea nu sunt acuzații, a înnebunit lumea. Ce spun unii pe Tik Tok după aia îi dați la televizor. De aia o să vină sfârșitul lumii. Pe Tania Budi nu o cunosc, nici măcar nu am dat mâna cu ea. Nu am văzut-o pe femeie, nu am dat mâna cu ea. Ce spune unu: ‘să-ți asumi, mă?’, ce să-mi asum? (…). El, ca să se dea important, vorbește de Becali. Habar nu aveam, dacă nu spunea mama plângând că te bagă iar la pușcărie. Ce pușcărie? Nevastă-mea mă știe, fetele mă cunosc. Eu puteam să fac în pușcărie orice, dar cu o femeie în celulă nu. Am făcut multe, nu am primit asistentele, poștărița, ca sa nu intre femeie la bărbați. Nu vreau să-l cataloghez om bolnav, pentru că nu vreau să-l jignesc. Am nevoie să mă cert cu Rizea? El poate să vorbească pe Tik Tok orice, eu nu am Facebook, Instagram, pentru ce să mă cert cu el?”, a declarat Becali la România TV.

Ce a spus soția lui Gigi Becali

Patronul FCSB spune că a văzut-o pe Tania Budi o sngură dată, la o nuntă, în urmă cu 23 de ani. Astfel că situația i s-a părut amuzantă Luminiței Becali, soția latifundiarului.

„A venit nevastă-mea a și început să râdă. Rizea ăla, un maimuțoi de om, că știe el că nu știu că Tania Budi… N-am văzut-o pe Tania Budi, am văzut-o acum 23 de ani la o nuntă în America, nu am mai văzut-o în viața mea. Dar la mine e bine că n-a crezut nevastă-mea și fetele și râdeau, știau că… înțelegi? Dar te tulbură un om din ăsta cu niște minciuni din astea, nu?”, a povestit Becali.

După ce l-a auzit pe Gigi Becali că spune că soția lui s-a amuzat de această situație, Cristian Rizea a reacționat, susținând în continuare că afaceristul a avut o relație extraconjugală cu Tania Budi.

„L-am înregistrat de câteva ori pe Gigi Becali, cu Tania Budi. Eu am crezut inițial că doar a venit la Poarta Albă și ai babardit-o de câteva ori, 5.000 îi dădeai. De unde avea asta bani și are mere? 20 de ani ai trăit cu ea Gigi. De ce ne ferim acum, Gigi, și nu ne asumăm? Eu am spus, uite i-am spus nevestei mele că am trăit cu Anaconda, de ce nu-ți asumi și tu? Râde nevastă-ta când a auzit dezvăluirile mele… ă? Băi Gigi, jură-te în fața lui Dumnezeu că nu ai trăit 20 de ani cu ea, cu Tania Budi. Jură-te, mergem în biserica ta pe care o faci la Pipera, intrăm amândoi, punem mâna pe biblie facem live pe TikTok”, a declarat Cristian Rizea.

