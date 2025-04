Câte intervenții estetice are Tania Budi, la 57 de ani: „Am vrut să îmbunătățesc un detaliu care devenise vizibil”

Tania Budi arată excepțional la 57 de ani și, deși în cazul ei a contat foare mult și moștenirea gentică, are grijă de corpul său, respectând o rutină strică. Recent, vedeta a trecut pragul cabinetului medicului estetician și, cu această ocazie, a dezvăluit și câte intervenții estetice și-a făcut de-a lungul anilor.

Câte intervenții estetice are Tania Budi, la 57 de ani

Deși moștenirea genetică a jucat un rol important în cazul ei, Tania Budi (57 de ani) are grijă de corpul său și respectă anumite reguli pentru a se menține în cea mai bună formă. Fostul manechin recunoaște că a trecut pe la medicul estetician, în urmă cu patru ani, atunci când și-a făcut operație blefaroplastie, aceasta fiind și singura intervenție pe care o are.

„Deși nu am fost niciodată adepta schimbărilor radicale, am vrut să îmbunătățesc un detaliu care devenise vizibil. Odată cu trecerea anilor, pielea din zona pleoapelor începe să își piardă elasticitatea și să creeze pliuri inestetice. Nu îmi doream o schimbare radicală, ci doar să redau prospețimea privirii mele”, a declarat Tania pentru Click.ro.

Recent, Tania Budi a trecut pragul cabinetului medicului estetician pentru o procedură ce constă în microinjecții cu un cocktail de vitamine, oligoelemente, peptide și acid hialuronic, menite să hidrateze intens pielea și să o întinerească din interior.

„Prin microinjecții, introducem substanțe nutritive în straturile profunde ale pielii, stimulând producția de colagen și elastină. Pielea devine astfel mai fermă, mai hidratată și mai luminoasă, fără a modifica trăsăturile. Este o metodă ideală pentru prevenția îmbătrânirii premature și pentru menținerea unui aspect sănătos și natural”, a mai declarat medicul estetician Iancu Morad, potrivit sursei citate anterior.

Cum se menține în formă Tania Budi

Tania Budi a împărtășit secretele sale pentru o siluetă perfectă și o formă fizică de invidiat. Vedeta a dezvăluit că în rutina sa zilnică sunt incluse sesiuni de sport și pilates, având un antrenor personal care o ghidează în exercițiile specifice. De asemenea, se asigură că nu servește masa după ora 18:00, având grijă totodată să mănânce orice își dorește, dar în cantități moderate.

“Sport, pilates, am aparate acasă de urcat trepte, mai multe din astea. La pilates am antrenor personal, iar acasă am niște aparate și mai fac cardio. După ora 18.00 nu mai mănânc, în rest consum orice, dar în cantități nu foarte mari”, ne spunea Tania Budi, în urmă cu ceva timp.

