Luis Gabriel și soția sa, Haziran, au devenit părinți pentru a doua oară. Pe 24 august, Haziran a adus pe lume o fetiță adorabilă, completând astfel tabloul unei familii care radiază de fericire.

O zi memorabilă în viața cuplului

Fiica artistului a primit un nume cu totul deosebit: Meleim Leylifer Rose. Nașterea ei a fost un moment așteptat cu nerăbdare de întreaga familie. Luis Gabriel și Haziran, care au devenit pentru prima dată părinți în 2022, când s-a născut băiețelul lor Joseph, trăiesc acum din nou emoțiile începutului de drum alături de un nou suflet.

Haziran a împărtășit cu fanii primele imagini cu fetița, direct din spital, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Valuri de mesaje de felicitare au inundat rețelele sociale, iar chipul proaspetei mămici reflecta o fericire profundă, greu de exprimat în cuvinte.

Haziran a avut o sarcină ușoară

Cu puțin timp înainte de naștere, Haziran a vorbit pentru Spynews.ro despre cum se simțea în ultimele zile de sarcină. Deși era la a doua experiență de acest fel, emoțiile erau la fel de intense.

„Mai sunt două săptămâni până nasc. Pe 24 august e programată nașterea. Sunt bine, încă reușesc să plec de acasă, nu sunt la pat. Mă simt mai bine decât la prima sarcină”, a spus Haziran, adăugând că familia se afla la mare, profitând de concertele din zonă și de timpul petrecut împreună.

Povestea de dragoste dintre Luis Gabriel și Haziran a evoluat treptat, cu naturalețea unei legături autentice. Cei doi s-au cunoscut în 2020 lumea artistică, unde pasiunea pentru muzică și sensibilitatea i-au apropiat rapid. Deși artistul este cunoscut pentru discreția sa în privința vieții personale, în rarele interviuri pe care le-a oferit, Luis Gabriel a vorbit cu emoție despre Haziran, descriind-o ca fiind marea dragoste a vieții lui și o femeie deosebit de blândă și răbdătoare. Relația lor s-a consolidat în timp, iar apariția primului copil, băiețelul Joseph, în vara anului 2022, a marcat un nou capitol în viața lor.

