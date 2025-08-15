Victor Slav, în vacanță alături Sofia, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu. Cum se înțelege micuța cu iubita tatălui

Victor Slav se află în vacanță alături de fiica lui, Sofia, dar și de iubita lui, Selina. Fostul prezentator Tv a decis să plece într-o scurtă vacanță în Bulgaria, la Nisipurile de Aur, alături de familie și câțiva prieteni. El a postat pe internet imagini cu fetița lui și cu iubita sa, Selina.

Victor Slav, în vacanță cu fetița lui și a Biancăi Drăgușanu

Victor Slav și-a luat fetița și iubita și a decis să plece cu ele într-o scurtă vacanță la mare. El a ales să meargă în Bulgaria, la Nisipurile de Aur. Alături de ei au mers și câțiva prieteni apropiați.

Victor Slav este un tată implicat și prezent în viața micuței Sofia, în vârstă de 8 ani. El a păstrat o relație decentă cu Bianca Drăgușanu, mama copilului său, așa că ambii își împart timpul cu Sofia fără probleme.

Recent, Victor și Selina, iubita lui, au decis să plece într-o vacanță la mare. Cei doi și câțiva prieteni s-au cazat într‐un hotel de lux, iar Sofia a fost foarte încântată de întreagă experiență.

Fostul prezentator Tv a postat câteva imagini din vacanță cu iubita și fetița lui. Cele două par cătau o relație foarte bună. Este prima oară când iubita lui Victor Slav apare alături de Sofia, fiica acestuia.

Victor Slav și Bianca Drăgușanu, relație model pentru fiica lor

Victor Slav și Bianca Drăgușanu au păstrat o relație extrem de decentă și normală de dragul fetiței lor. Ea a declarat în trecut că Victor este un tată foarte grijuliu și că are o relație foarte bună cu Sofia.

„Noi doi avem o comunicare foarte bună, nu ne-am certat niciodată. Poate am avut discuții mai aprinse sau contradictorii, dar o iubește foarte mult și fiecare om face cât poate, cât îi permite timpul, cât îi permite bugetul, cât și permite inima. Nu știu dacă sunt neapărat lucruri pe care i le-aș reproșa, probabil ar fi frumos și matur din partea mea să le fac în privat, nu public. O iubește foarte mult și așa cum poate el este alături de ea cu ce poate el”, declara Bianca Drăgușanu.

Vedeta a declarat în repetate rânduri că Sofia are o relație foarte bună cu tatăl ei, iar acesta este implicat și prezent în viața fiicei lor.

Victor Slav și Bianca Drăgușanu au fost căsătoriți, iar în 2016 a venit pe lume Sofia. Cei doi au o relație foarte bună, însă nu una apropiată. Ambii vor ca Sofia să aibă parte de o educație aleasă și să fie fericită, așa că de dragul ei se înțeleg.

„Acum toate discuțiile noastre sunt strict legate de copil și atât. Ne intersectăm doar când sunt probleme sau discuții despre copil, nu avem foarte multe lucruri de discutat ca să iasă ceva contradictoriu. Orice om se maturizează, timpul trece constructiv și în evoluție”, a declarat în urmă cu doi ani Victor Slav.

