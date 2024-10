Victor Slav şi Selina au fost eliminaţi de la „Asia Express”. Cărei concurente i-a picat cu tronc fostul soţ al Biancăi Drăguşanu: „Are o „slăviciune!”

Victor Slav și iubita sa, Selina, au părăsit competiția „Asia Express” în ediția difuzată pe 2 octombrie 2024. Într-o atmosferă tensionată, cei doi au fost eliminați din cursa pentru ultima șansă, lăsând în urmă o serie de momente emoționante. Chiar şi aşa, ce concurentă ar fi prins drag de fostul soţ al Biancăi Drăguşanu mai mult decât ar trebui?

Victor Slav şi Selina au fost eliminaţi de la „Asia Express”

În ediția din 2 octombrie 2024, sezonul 7 al emisiunii „Asia Express” a atins apogeul tensiunilor, pe măsură ce echipele au luptat pentru a rămâne în competiție. Trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă: Victor Slav și Selina, Adi Nartea și Cosmin Vâjeu, alături de Oana Paraschiv și Mihai Găinuşă. După probe epuizante desfășurate în timpul Ramadanului, echipele au ajuns la limită atât fizic, cât și emoțional.

Selina și Victor Slav au încercat să își mențină calmul, însă au cedat în fața presiunii. Momentul culminant a fost marcat de anunțul Irinei Fodor, care a dezvăluit ordinea sosirii echipelor la linia de finish. Din păcate pentru Victor şi Selina, ei au terminat pe ultimul loc, fiind eliminați din competiție. Verdictul a fost clar: „Zeul e roșu”.

Cum au reacţionat concurenţii la eliminarea lui Victor Slav şi a Selinei

Eliminarea lui Victor Slav și a iubitei sale a fost un șoc pentru ceilalți concurenți, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Carmen Negoiţă a izbucnit în lacrimi, încă din momentul în care aştepta să afle dacă Victor Slav şi Selina au fost eliminaţi. Sorin Brotnei a mărturisit şi el că regretă faptul că cei doi au ieşit din competiţia de la Antena 1, mai ales că între el şi Victor Slav există un istoric de mulţi ani.

„M-am uitat la Carmen. Ea cred că a început să plângă înaintea mea și când am văzut-o pe ea…”, a spus Selina plângând.

„Frate, nu-mi vine să cred că pleacă, jur. Nu am simțit asta pentru toți cei care au plecat, dar ei au fost cei mai apropiați de noi”, au spus surorile Carmen şi Andreea Negoiţă.

„N-aș fi vrut să plece Victoraș, noi avem istorie. De 20 de ani suntem prieteni. Am fost la nunți, botezuri”, a dezvăluit Sorin Brotnei.

„Eu m-am emoționat când l-am văzut pe Victor plângând”, a adăugat și Anca Ţurcaşiu.

„Chiar nu m-am așteptat la așa reacție. Mă faceți să fiu așa un plângăcios. Plângeți toți. Nu se vede în spatele camere. Mai sunt câțiva”, a spus emoționat Victor Slav.

Ce concurentă a dezvoltat o „slăviciune” pentru Victor Slav

Un alt subiect fierbine pe parcursul competiţiei de la Antena 1 a constat în rivalitatea dintre Selina și Oana Paraschiv. Deși tensiunile dintre cele două au fost vizibile de la început, adevăratele motive din spatele conflictului par să fie mai complexe decât simplele neînțelegeri.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea, gazdele „Podcastito”, au discutat pe larg despre acest subiect, sugerând că Oana Paraschiv ar avea o „slăviciune” pentru fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

„Oana își dorește un bărbat înalt, frumos, protectiv, cum este Victor Slav”, a spus Bordea, insinuând că tensiunea dintre cele două femei ar putea fi cauzată de invidie.

„Oana are o găinușă, dar Selina are un cocoș”, a adăugat Cortea, făcând aluzie la faptul că Selina are deja lângă ea un bărbat ca Victor, ceea ce o face pe Oana să îşi dorească şi ea acelaşi lucru.

Comentariile acide între Selina și Oana nu au întârziat să apară de-a lungul episoadelor „Asia Express”. Iubita lui Victor Slav nu s-a ferit să își exprime opinia despre Oana Paraschiv, descriind-o drept „perversă” și „șerpoaică”. De partea cealaltă, partenera de competiţie a lui Mihai Găinuşă nu a rămas indiferentă și a răspuns indirect la aceste acuzații, alimentând și mai mult rivalitatea dintre ele.

Atmosfera dintre cele două a devenit tot mai apăsătoare, iar fanii emisiunii au observat că fiecare pas pe care l-au făcut în competiție, a fost marcat de o tensiune vizibilă.

Sursa foto: Instagram şi A1.ro

