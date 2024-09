Selina de la „Asia Express” i-a fost infidelă lui Victor Slav. Cum a aflat prezentatorul TV că a fost înşelat de iubită

Despărțirea dintre Victor Slav și Selina a fost un subiect intens discutat în showbizul românesc, în special după ce concurenta de la „Asia Express” a fost implicată într-un scandal legat de fostul său iubit. Relația celor doi a trecut prin suișuri, coborâşuri şi multe critici, mai ales după ce a ieşit la iveală fosta meserie a brunetei.

Detalii despre despărţirea dintre Victor Slav şi Selina de la „Asia Express”

În aprilie 2023, Victor Slav și Selina și-au spus „adio” după ce acesta a descoperit că iubita sa ar fi continuat să mențină legătura cu fostul ei partener, ba chiar trimițându-i fotografii indecente. Potrivit surselor din presă, soția fostului iubit al Selinei a fost cea care a alertat-o pe vedetă, oferindu-i dovezi clare despre această legătură.

Concurenta de la „Asia Express” ar fi încercat să-și justifice acțiunile, susținând că Victor Slav nu îi mai oferea suficientă atenție și că se simțea neglijată. Acesta din urmă a confruntat-o imediat după ce s-a întors dintr-o deplasare de la Cluj, iar relația lor s-a destrămat. Cu toate acestea, cei doi au rămas prieteni și au păstrat legătura.

„Eu și Selina am rămas prieteni, suntem în relații foarte bune. Nu ne-am certat, doar că punctele noastre de vedere nu mai coincideau, aveam viziuni diferite. Ne leagă totuși mai mult de trei ani. Și zilele trecute ne-am văzut. A fost alături de mine în momentele grele prin care am trecut, și eu sunt alături de ea. Trece printr-o situație asemănătoare cu tatăl ei. Nu am ce să-i reproșez. De când ne-am despărțit, fiecare este liber să facă ce vrea”, a spus la momentul respectiv Victor Slav, potrivit libertatea.ro.

Victor Slav şi Selina s-au împăcat şi au intrat în competiţia „Asia Express”

După câteva luni bune de separare, Victor Slav și Selina au decis să își mai acorde o șansă. Cei doi au început să petreacă din nou timp împreună, iar împăcarea lor a culminat cu o vacanță în Bulgaria, alături de fiica lui Victor și a Biancăi Drăgușanu, Sofia.

Relația lor a fost testată din nou la începutul anului 2024, când cuplul a acceptat provocarea de a participa la emisiunea „Asia Express”. Această experiență extrem de solicitantă i-a apropiat și mai mult, consolidând legătura dintre ei. În martie 2024, Victor și Selina păreau mai uniți ca niciodată, trecând peste greutățile anterioare.

Anca Ţurcaşiu, cuvinte grele la adresa Selinei, la „Asia Express”

În ciuda împăcării lor, tensiunile nu au lipsit din viața de cuplu, mai ales în cadrul competiției „Asia Express”. O situaţie notabilă s-a iscat între Selina și Anca Țurcașiu, o altă concurentă de la emisiunea de pe Antena 1. Tensiunile dintre cele două femei au atins punctul culminant în ediția din septembrie 2024, când actriţa a acuzat-o pe Selina că o privește cu dispreț și a insinuat că aceasta ar fi invidioasă pe ea.

„Femeia aia se uită la mine ca la o zdreanță. Serios, femeia aia, când trece pe lângă mine, așa se uită. O fi invidioasă, nu știu”, a afirmat Anca Țurcașiu în timpul emisiunii, vizibil iritată de atitudinea Selinei.

Ce părere are Bianca Drăgușanu de faptul că Selina a activat în industria pentru adulţi

Bianca Drăgușanu, fosta soție a lui Victor Slav și mama fiicei sale, Sofia, a fost la rândul ei implicată indirect în această poveste amoroasă. Recent, fosta soţie a lui Victor Slav a dezvăluit că ştia că Selina a apărut în show-uri pentru adulţi, dar cu toate acestea, nu are nicio problemă cu activitatea anterioară a iubitei fostului său soț.

„Știam de anumite detalii din trecutul Selinei, dar nu o condamn. Fiecare are un bagaj, iar atât timp cât Sofia este bine îngrijită, nu am motive de îngrijorare. Am încredere în Victor că ia decizii bune pentru fiica noastră”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit unica.ro.

Chiar dacă Bianca Drăguşanu a lăsat impresia că nu este deranjată de trecutul Selinei, a subliniat că este o „leoaică” protectoare, sugerând că nu ar tolera niciun conflict legat de fiica ei.

Sursa foto: A1.ro şi Instagram

