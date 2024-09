Ce părere are Bianca Drăgușanu despre „trecutul” iubitei lui Victor Slav. „Nu cred că ar vrea să intre în conflict!”

Bianca Drăgușanu și-a spus părerea sinceră despre Selena, iubita fostului ei soț, Victor Slav. Selena și Slav formează unul dintre cele nouă cupluri care au acceptat provocarea „America Express” și au plecat pe Drumul Zeilor.

Ce crede Bianca Drăgușanu despre actuala iubită a lui Victor Slav

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au avut o căsnicie ce a durat doar un an, iar din rodul iubirii lor s-a născut Sofia (8 ani). Deși cei doi au format unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz, ei nu au putut continua ca un cuplu. Sofia a venit pe lume în 2016, când Bianca și Vlad erau deja divorțați și nu în cele mai bune relații.

„Ne-am cunoscut pe platourile de filmare, a fost o chimie între noi doi. Am fost magneți, ne-am lipit vreo 6 ani din viață. Este tatăl copilului meu, va fi prezent în viața mea și a Sofiei mult timp, ne respectăm. Am divorțat pentru că am ajuns, la acel moment, amândoi la concluzia că s-a terminat povestea.

Anumite povești de dragoste sunt făcute ca să se termine, să se consume. El a mai luptat, a mai tras de mine, pentru familie.

Eu, când am rămas însărcinată, chiar dacă nu eram în relațiile cele mai bune cu tatăl copilului, i-am zis: ‘eu acest copil îl păstrez, va fi fetiță și va fi prietena mea cea mai bună’”, a declarat Bianca Drăgușanu la Xtra Night Show.

Între timp, cei doi și-au refăcut viețile amoroase, iar Victor Slav formează cu Slena un cuplu de mai bine de trei ani. Victor și Slena au acceptat provocarea Asia Espress 2024 pentru a-și testa limitele.

„Noi am acceptat provocarea Asia Express de nebuni! Este o experiență inegalabilă și vrem să ne bucurăm de ea, pentru că sunt curios unde ne va duce” – spunea Victor Slav acum câteva luni.

Bianca Drăgușanu, despre trecutul Selenei: „Nu am nicio problemă! Fiecare are un bagaj, fiecare știe ce e mai bine de făcut!”

Recent, Bianca Drăgușanu a făcut o serie de dezvăluiri interesnte legate de iubita fostului ei soț. Aceasta susține că știa că iubita lui Slav ar fi făcut show-uri pentru adulți în trecut, dar nu a judecat-o niciodată pentru acest lucru și a lăsat-o să petreacă timp cu fiica ei.

„În general, îmi este greu să-mi las copilul cu o altă femeie, dar, pentru că am încredere în el, știu că face alegeri corecte, că e un bărbat cerebral și că fata stă cu el. Știam de acest detaliu despre ea, dar cred că, până la urmă, nu este de condamnat pentru că este o femeie care știe ce face. Fata mea e mare, nu mi-a spus niciodată nimic rău despre ea, nu are de ce să-mi fie frică. Până la urmă, eu sunt leoaică și nu cred că ar vrea să intre în conflict cu o leoaică.

Deocamdată stau liniștită! Oricum, copilul trăiește și locuiește cu mine, se duce o dată la două săptămâni la tatăl ei acasă, o zi. Deci, nu cred că cineva ar vrea să intre în conflict cu o leoaică. E doar o femeie care a avut o activitate pe care eu nu o condamn. Nu am nicio problemă! Fiecare are un trecut, un bagaj, fiecare știe ce e mai bine de făcut”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

