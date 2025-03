Ce mănâncă Bianca Drăgușanu într-o zi pentru a se menține în formă, la 43 de ani: „Important e să ai un echilibru”

Bianca Drăgușanu a ținut mai multe diete de-a lungul timpului și a devenit o sursă de inspirație pentru multe persoane care vor să își mențină forma fizică. La 43 de ani, vedeta a vorbit deschis despre cum reușește să se mențină în formă, dar și ce alimente consumă într-o zi.

Cum se menține în formă Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu (43 de ani) a fost invitat vineri la emisiunea prezentată de Natalia Mateuț la Antena Stars. Pe lângă declarațiile făcute despre viața sa personală, partenera lui Gabi Bădălău a vorbit și despre cum reușește să se menține în formă, ea fiind tot timpul atentă cu modul în care arată.

Astfel, Bianca Drăgușanu a spus că a avut o perioadă, în ultima perioadă, în care a mâncat și de 4-5 ori pe zi, dar este atentă la canitatea pe care o consumă. Încearcă să facă mișcare de fiecare dată când are timp și crede că echilibrul este cel mai important.

„Sunt o persoană activă, dar am avut o perioadă în care am mâncat de 4-5 ori pe zi. Nu am mai avut timp să merg la sală. Eu mănânc tot ce-mi place și tot ce văd. Nu mănânc la 12 noaptea ciocolată, dar pot să mănânc la 12 noaptea înghetață de iaurt cu nuci pecan, nu jumătate de kilogram cât are, 100 de grame. Important este să ai un echilibru în tot. Dacă reușești să te abții de mâncare și să controlezi asta, poți să le faci pe toate celălalte. Săptămâna asta n-am mâncat zahăr. Eu nu beau alcool, nu fumez.”, a spus Bianca Drăgușanu la AntenaStars.

Bianca Drăgușanu a vorbit și despre al doilea copil

Tot în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”, Bianca Drăgușanu a mai vorbit și despre relația cu Gabi Bădălău, dezvăluind că și-ar dori un al doilea copil cu partenerul ei actual. Cei doi au trecut prin multe momente tensionate, însă dragostea i-a adus din nou împreună, iar recent au decis să facă pace și să se împace.

„Dacă bunul Dumnezeu vrea să mă mai întâlnesc vreodată cu sentimentul acesta, mi-ar plăcea tare mult să mai am o fetiță. Cu ochi albaștri, care să fie surioara Sofiei. (…) Cu siguranță toate lucrurile se întâmplă după voia Domnului. Dacă Dumnezeu vrea să mai fiu încă o dată sau încă de cinci ori mamă, cu siguranță lucrul acesta se va întâmpla. Îi plac foarte mult copiii. Își iubește foarte mult copiii și sunt sigură că nu ar spune nu (Gabi Bădălău – n.red.). Lui îi plac familiile mari și frumoase”, a declarat Bianca Drăgușanu, la Antena Stars.

