Bianca Drăgușanu, hărțuită de un bărbat: „Unul din ăsta îți poate arunca în față cu acid şi nimeni nu ia măsuri”. A fost implicată şi Poliţia

Bianca Drăgușanu a fost mereu în atenția publicului datorită statutului său de persoană publică, dar recent, aceasta a fost implicată într-o situație extrem de neplăcută. Se pare că un individ a devenit obsedat de Bianca, iar hărțuirea acesteia a atins un nivel extrem. Iubita lui Gabi Bădălău a relatat în detaliu cum un bărbat a început să o urmărească și să o hărțuiască, iar în ciuda plângerilor, autoritățile nu au luat măsuri eficiente.

Bianca Drăgușanu, hărțuită de un bărbat obsedat

Totul a început când un bărbat a făcut o obsesie pentru prietena Biancăi Drăgușanu, Mădălina. Potrivit Biancăi, inițial bărbatul a început prin a-i adresa mesaje și a-i aduce flori Mădălinei. La început, acest comportament a părut ca un simplu gest de apreciere, dar lucrurile s-au escaladat rapid. După câteva luni, bărbatul a început să o caute și pe blondină, trimițând mesaje dubioase prietenelor sale și încercând să o contacteze pe toate canalele posibile.

Bianca Drăgușanu a povestit că individul a sunat pe toate numerele atelierului său și ale clinicii cu care colaborează, insistând să vorbească cu ea.

„Azi de dimineață a sunat la ora 9 pe telefonul clinicii unde a zis că ar vrea să vorbească cu mama Mădălinei, prietena mea, de care acum e îndrăgostit (…) L-a ignorat, l-a blocat (…) A venit mai demult și în septembrie, o iubea mult pe Mădălina, îi aducea flori, eu am filmat că am zis că e drăguț, nu m-am gândit că e vreun nebun la ora aia și am zis că i-a adus flori Mădălinei și ce gest frumos (…) Mădălina s-a dus și la Poliție, dar nu s-a rezolvat nimic”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Spynews.ro.

Bianca Drăgușanu a recunoscut că se teme pentru siguranța ei, mai ales că astfel de cazuri de hărțuire pot duce rapid la violențe fizice grave.

„S-au mai auzit cazuri când unul din ăsta îți poate arunca în față cu acid, nimeni nu ia măsuri…El a început cu ea inițial, nu cu mine. Ea l-a ignorat, l-a blocat, i-a zis să o lase în pace. A venit la atelier cu flori, îi aducea flori la atelier. Mă gândeam inițial că e un gest frumos, că e cineva care îi aduce flori, dar deja din septembrie a trecut jumătate de an și nu se oprește. A mers a făcut și plângere la Poliție. Pe mine mă caută peste tot, le scrie prietenelor mele, eu i-am dat block, scrie pe pagina atelierului, peste tot ne scrie. Eu am zis că poate se oprește, dar nu”, a mai declarat Bianca Drăgușanu pentru sursa menţionată anterior.

A fost implicată şi Poliţia

Din păcate, hărțuirea nu s-a oprit, deși Mădălina a mers deja la poliție și a depus o plângere împotriva bărbatului. Bianca, vizibil frustrată de faptul că nu s-au luat măsuri, că nu a depus încă o plângere, având în vedere că nu s-a rezolvat nimic după ce prietena sa a acționat în fața autorităților.

„Nu m-am dus încă la Poliție, dacă s-a dus ea și nu s-a rezolvat nimic. Mă gândesc că poate are și el niște părinți, niște prieteni care să-i zică să se potolească. Cred că România e singura țară din Univers în care femeile sunt hărțuite, bătute”, a mai declarat iubita lui Gabi Bădălău.

Ce mesaje tulburătoare trimite bărbatul obsedat

În continuare, bărbatul a devenit tot mai insistent. Bianca Drăguşanu a explicat că individul trimitea mesaje contradictorii, uneori afirmând că o iubește, iar alteori susținând că vedeta ar fi „datoare” cu sume uriașe de bani.

Pe lângă mesaje, bărbatul a continuat să sune pe toate numerele posibile ale atelierului și ale clinicii cu care Bianca colaborează, încercând să își impună prezența. Acest comportament a dus-o pe Bianca în pragul disperării, temându-se că situația ar putea escalada și mai mult, având în vedere că autoritățile nu au luat măsuri concrete.

„Dă mesaje dubioase prietenelor mele în care ba mă iubește, ba îi sunt datoare cu vreo 200-300 mii euro… Depinde în ce mood se trezește, omul are porniri dubioase. Sună pe toate numerele de telefon ale clinicii sau atelierului. În toată nebunia lui, mă întreb oare cum să îmi fac eu dreptate singură dacă Mădălina cu tot cu plângerile la poliție n-a reușit să scape de el ș acum vrea să vorbească și cu mama ei!”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

În ciuda faptului că autoritățile sunt implicate, Bianca Drăguşanu a mărturisit că măsurile nu sunt suficiente pentru a preveni asemenea incidente.

