Reacția lui Gabi Bădălău, după ce Bianca Drăgușanu a găsit geaca unei alte femei printre hainele ei: „M-am gândit că a plecat dezbrăcată”

Bianca Drăgușanu a fost pusă într-o situație destul de ciudată după ce a descoperit o geacă de femeie printre hainele sale. Iubita lui Gabi Bădălău a abordat cu umor acest incident, dar în același timp a făcut un apel public pentru a identifica proprietara gecii misterioase. Cum a reactionat Gabi Bădălău când i-a fost adresată întrebarea: „A cui e geaca?”

Bianca Drăguşanu a găsit geaca unei alte femei printre lucrurile ei

Bianca Drăguşanu a găsit o geacă, dar şi alte piese vestimentare, care nu îi aparțineau printre hainele sale. Vedeta a explicat că, odată pe lună, face curățenie în dressingul său și adună hainele pe care nu le mai poartă pentru a le dărui prietenelor sau cunoștințelor sale. Însă, în această ocazie, pe lângă hainele sale, aceasta a descoperit mai multe obiecte vestimentare pe care nu le-a recunoscut.

„Eu o dată pe lună, fără să exagerez, fac curat printre hainele mele. Adun saci de haine pe care le donez sau le fac cadou la prietene, cunoștințe, cunoștințe de-ale cunoștințelor, se bucură toată lumea de haine. Am haine și cu etichetă pe care le dau pentru că nu le mai port. Am găsit mai multe haine printre care și o geacă care nu-mi aparținea. Am pus pe Instagram și am așteptat să-mi scrie proprietara gecii”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru spynews.ro.

Care a fost reacţia lui Gabi Bădălău

În această poveste, Gabi Bădălău a rămas ceva mai rezervat, mai ales după ultima împăcare, însă a confirmat că nu știe nimic despre geaca respectivă. Într-o declarație mai simplă, acesta a menționat că nu are nicio idee despre cine ar putea fi proprietara gecii, lăsând de înțeles că nu există o legătură directă între acest incident și vreo altă persoană din cercul lor.

Bianca Drăguşanu a menţionat că poate piesa vestimentară aparţine vreunei prietene de-ale ei sau de-ale iubitului său.

„O fi vreo prietenă de-a mea, vreo prietenă de-a lui Gabi, nu știu. Eu mai am prietene care își mai uită hainele la mine, le-am sunat pe toate, le-am arătat poze cu geaca, dar mi-au zis că nu sunt. Gabi mi-a zis că nu știe a cui e”, a mai declarat Bianca Drăgușanu pentru SpyNews.ro.

Bianca a apelat la Instagram pentru a încerca să găsească persoana care își uitase geaca în dressingul ei, dar, surprinzător, nimeni nu a revendicat-o. Astfel, situația a rămas nerezolvată, iar aceasta a început să facă glume pe seama acestei întâmplări.

„M-am gândit că a plecat dezbrăcată”

Iubita lui Gabi Bădălău a abordat incidentul cu mult umor și a făcut o ironie fină la adresa femeii care își uitase geaca.

„Mi se pare foarte amuzant cum cineva își uită geaca. Mi-am făcut griji pentru persoana care și-a uitat geaca că m-am gândit că a plecat dezbrăcată. E primăvară, e răcorică afară, trebuie să vină să-și recupereze geaca. Nu poți să ieși așa dezbrăcată afară”, a spus Bianca, adăugând cu umor că așteaptă ca proprietara să vină să își recupereze obiectul vestimentar.

Vedeta nu a avut nicio reținere în a face această glumă pe rețelele sociale, lăsând de înțeles că, deși era o situație oarecum neplăcută, aceasta o amuza mai mult decât o deranja.

„Nu mi-a scris până acum, dar pe această cale, pentru că m-ai contactat, vreau să rog posesoarea gecii, pe care încă n-am descoperit-o, să mă contacteze, îi dau toate informațiile de unde să vină să o ia, în caz contrar o donez”, a adăugat Bianca.

În ciuda acestui mic „mister” legat de geaca unei alte femei, Bianca Drăgușanu este cunoscută pentru stilul său extravagant și dragostea pentru obiectele de lux.

Într-un interviu anterior pentru sursa menţionată anterior, vedeta a dezvăluit că pasiunea sa pentru pantofi și bijuterii o face să colecționeze mii de perechi de încălțăminte și ceasuri scumpe.

„Am 400 de stiletto, vreo 200 de sandale și vreo 150 de cizme și nenumărate, îți spun așa după ochi. Am ceasuri multe, dar ce contează? Nu măsurăm fericirea în lucruri materiale”, spunea Bianca în urmă cu ceva timp.

Sursa foto: Instagram

