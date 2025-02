Cum arată dieta „Colibri” cu care Bianca Drăgușanu se menține în formă: „Primele zile sunt mai dificile”

Bianca Drăgușanu (42 ani) este cunoscută pentru fizicul ei impecabil, multe femei dorindu-și să aibă o astfel de siluetă. Acum, vedeta a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă cu ajutorul dietei „colibri”.

Cum arată dieta „Colibri” cu care Bianca Drăgușanu se menține în formă

Bianca Drăgușanu a cerut ajutorul unui medic nutriționist pentru a o ajuta să creeze un regim personalizat pentru a se menține în formă. Cu ajutorul acestei diete, blonda reușește, atunci când mănâncă prea mult, să dea jos rapid câte trei kilograme.

„Am fost la munte recent și am mâncat de am spart. Eu am, de 7 ani, cam aceleași kilograme. Însă, în ultima vreme, am mâncat multe prostii: cartofi prăjiți, cornulețe, prăjitură Pavlova, preferata mea. Așa că am decis să intru la regim. Cu acest regim să nu credeți, însă, că mă înfometez. E o dietă personalizată. Într-adevăr, primele trei zile sunt mai dificile. Secretul este, însă, să respectați cu strictețe meniul nutriționistului și să nu vă abateți de la el nicio secundă”, a afirmat Bianca pe Instagram, anul trecut.

Cu ajutorul dietei „colibri”, Bianca Drăgușanu reușește să slăbească trei kilograme în doar câteva zile. Potrivit regimului, în fiecare zi trebuie băut un pahar cu apă înainte de fiecare masă. Astfel este redusă senzația de foame.

Citește și: Gabi Bădălău a sunat-o pe Bianca Drăgușanu, după despărțire. Vedeta a făcut publice conversațiile dintre ea și afacerist: „Efectiv nu pot să scap de tine, preafericitule!”

Citește și: Gabi Bădălău, reacție după ce s-a zvonit că ar fi curtat-o pe Ema Uta. „Am tot dreptul. Sunt un bărbat singur!” Ce spune despre relația cu Bianca Drăgușanu

În ce consistă regimul Biancăi Drăgușanu

Medicul nutriționist a creat un meniu special pentru Bianca Drăgușanu, pe care ea l-a împărtășit cu fanii ei.

Mic dejun:

Un pahar cu apă cu 30 d eminute înainte de masă

Omletă făcută din 2 ouă și 60 grame de ciuperci.

Gustare:

200 grame kiwi cu 50 grame nuci

Prânz:

Un pahar de apă cu 30 minute înainte de masă

40 grame hrișcă plus 150 grame salată

Citește și: Alexandru Ciucu a răspuns acuzațiilor aduse de Alina Sorescu: „Sunt un tată bun și îmi iubesc copiii”

Citește și: Anamaria Prodan, mesaj pentru Dan Alexa și Gabriel Tamaș, înainte de plecarea celor doi la Asia Express – Drumul Eroilor

Gustare:

Un măr verde

Cina:

Un pahar cu apă înainte de masă

150 grame de carne de vită și 150 de grame de salată caldă de legume

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Bianca Drăgușanu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News