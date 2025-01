Gabi Bădălău, reacție după ce s-a zvonit că ar fi curtat-o pe Ema Uta. „Am tot dreptul. Sunt un bărbat singur!” Ce spune despre relația cu Bianca Drăgușanu

Gabi Bădălău și Ema Uta ar forma cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc. Relația lor ar fi început la scurt timp după ce s-au întâlnit în Dubai, iar lucrurile ar fi evoluat destul de rapid între cei doi. Gabi Bădălău a făcut primele declarații legate de această poveste.

Gabi Bădălău și Ema Uta au petrecut o săptămână împreună

Potrivit Cancan.ro, fostul soț al Claudiei Pătrășcanu și fost iubită a lui Alex Bodi s-ar fi cuplat de ceva vreme. Conform publicației amintite mai devreme, cei doi s-ar fi intersectat în Dubai, iar povestea ar fi avansat repejor între ei. Surse apropiate anturajului lor susțin că Gabi și Ema ar fi petrecut trei zile în Istanbul, la un hotel celebru. Apoi, după revenirea în România, afaceristul și celebra artistă make-up s-ar fi retras într-un apartament închiriat, unde ar fi stat patru zile. Se spune că în tot acest timp Gabi nu ar fi uitat de Bianca Drăgușanu, cu care ar fi ținut legătura prin telefon, mai precizează sursa amintită anterior.

A urmat apoi ziua de naștere a lui Nichoals, unul dintre băieții lui Gabi Bădălău și ai Claudiei Pătrășcanu, iar afaceristul i-a organizat acestuia o petrecere de vis în Bolintin unde, spre seară, și-ar fi făcut apariția și Ema Uta, având astfel șansa să o cunoască pe mama afaceristului. După aniversare, Bădălău și-a dus băieții la mama lor în Constanța, dar Ema ar mai fi rămas o vreme la Bolintin, după care a plecat spre orașul natal cu o mașină pusă la dispoziție de afacerist.

Ce spune Bădălău despre zvonul relației cu Ema Uta

Gabi Bădălău a avut o primă reacție publică cu privire la aceste informații, precizând că este un bărbat singur care are tot dreptul să curteze alte femei.

”Sunt un bărbat singur și nu mai am nicio legatură cu fosta relație. Am cunoscut-o, într-adevăr, pe Ema și am tot dreptul ca bărbat să o curtez, ea fiind singură, la rândul ei” – a declarat Gabi Bădălău pentru cancan.ro.

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu, o relație cu despărțiri și împăcări

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu au fost împreună timp de patru ani, dar între ei totul s-ar fi terminat la sfârșitul anului trecut. De-a lungul relației, cei doi s-au despărțit și împăcat de mai multe ori iar la un moment dat a fost chiar vorba de unele presupuse infidelități ale Biancăi.

„Eu am simțit că ea s-a răcit de mine, îi reproșam tot timpul lucrurile acestea. Ne certam foarte des. În viața ei a apărut altcineva sau ea a băgat pe altcineva în relația noastră. Nu știu dacă a fost o schemă de-a ei să mă agite sau să mă facă gelos. Habar nu am.

Nu recunoștea niciodată lucrul acesta, iar pe mine m-a incitat, m-a înrăit, m-a frustrat foarte tare. I-am demonstrat. Am aflat foarte multe aspecte și foarte multe lucruri. Ea a avut o altă relație în paralel, timp de 3-4 luni. Bianca avea 100% o altă relație în paralel,” a povestit Gabi Bădălău, acum câteva luni, potrivit sursei amintite anterior.

Afaceristul a mai spus că ar fi reușit să o facă pe Bianca să recunoască relația extraconjugală, deși ea nu și-a dorit să vorbească public despre acest subiect.

„Știu milimetric tot ce a făcut, cum a făcut tot jocul acesta. Sper să se merite. Ea a spus că e fericită și îi doresc pe calea asta să fie fericită și liniștită. Au fost lucruri pe care le-am văzut, pe care le-am auzit, pe care le-am aflat, altele care m-au durut foarte tare, care m-au îmbărbătat. Viața merge înainte! Ea mi-a recunoscut, categoric, vouă (n.r. presa) nu.

Nu înțeleg de ce se ferește, probabil că îi e rușine, că acest băiețaș e dintr-un alt mediu, ca să zic așa, ea fiind Bianca Drăgușanu… Sufăr, sunt trei ani jumătate, e o trădare. Vezi cu ochii tăi, auzi. Tot speri într-o schimbare,” a adăugat Gabi Bădălău.

