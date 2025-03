Claudia Pătrășcanu a câștigat procesul cu fosta ei soacră. Ce sumă trebuie să îi plătească acum Rodica Bădălău

Claudia Pătrășcanu- (46 ani) a câștigat procesul pe care Rodica Bădălău, fosta ei soacră, i l-a intentat pentru defăimare. Acum, mama lui Gabi Bădălău este obligată să îi plătească artistei cheltuielile de judecată.

Claudia Pătrășcanu a câștigat procesul cu Rodica Bădălău

Rodica Bădălău a dat-o în judecată, în urmă cu câteva luni, pe fosta ei noră, Claudia Pătrășcanu, pentru defăimare. Procesul s-a încheiat, iar judecătorii i-au dat câștigat de cauză artistei.

„Respinge cererea precizată având ca obiect acțiune în răspundere delictuală, formulată de reclamanta Rodica Bădălău în contradictoriu cu pârâta Claudia Pătrășcanu, ca neîntemeiată”, este soluția pe scurt, dată de judecători.

Mai mult, mama lui Gabi Bădălău este obligată să îi plătească Claudiei Pătrășcanu și cheltuielile de judecată. Totuși, sentința nu este una definitivă și poate fi atacată prin apel în termen de 30 de zile.

„Obligă reclamanta (n.r. Rodica Bădălău) la plata către pârâta (n.r. Claudia Pătrășcanu) a cheltuielilor de judecată în cuantum de 9000 de lei, reprezentând onorariu avocat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Artista și Rodica Bădălău mai au un proces pe rol

Deși judecătorii au dat sentința în acest caz, cele două continuă să se judece, în cadrul unui alt proces, la Judecătoria Constanța. Mama lui Gabi Bădălău a acuzat-o pe fosta ei noră că ar fi pus microfoane printre lucrurile copiilor, atunci când au mers în vizită la tatăl lor.

Rodica Bădălău a vorbit despre relația ei cu Claudia Pătrășcanu, la începutul acestui an, la ieșirea din sala de judecată.

„Îmi pare rău pentru inconsecvența Claudiei. Mi-aș fi dorit să fi spus lucrul acesta și acum 6 ani, când a început mizeria asta. Nu am vrut să fiu aici, nu-mi stă în caracter. Am iubit-o extrem de mult pe Claudia. Am acuzat-o că a pus pe rețelele de socializare discuția pe care am avut-o în casă la mine. Am cerut despăgubiri financiare… de 41 de ani sunt învățătoare, noi muncim temeinic și serios. Știu cum se câștigă un ban. Dacă ei i s-a părut că mi s-au cuvenit lucruri, îmi pare rău. Voiam să o fac să se simtă cum muncește pentru niște bani pe care-i dă cuiva care nu-i merită”, a spus atunci Rodica Bădălău pentru Antena Stars.

Deși nu are acum o relație bună cu fosta ei noră, mama lui Gabi Bădălău spune că băieților le este bine cu mama lor și că este normal ca aceștia să crească alături de mamă.

„Nu, Doamne ferește! Niciodată nu am susținut acest lucru! Ne-am fi dorit să fim cu copiii noi, dar este normal ca ei să crească la mamă. Cum ar fi fost să ne apucăm ca nebunii să ce? Să luăm noi copiii? Copiii trebuie să crească cu mama”, a mai spus la momentul respectiv Rodica Bădălău.

