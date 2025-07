Mihai Leu era optimist cu câteva săptămâni înainte de moarte. Titi Aur, impresionat de cuvintele regretatului pugilist spuse de pe patul de spital

Mihai Leu s-a stins din viață pe 1 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, după o lungă și crâncenă luptă cu cancerul. Fostul campion de box și pilot de raliuri era internat la Spitalul Fundeni, din București, de o săptămână.

Ce spunea Mihai Leu cu o săptămână înainte să ajungă la Terapie Intensivă

Mihai Leu a fost diagnosticat cu cancer de colon în 2014. A urmat tratamente, operații și perioade lungi de spitalizare, dar a continuat să rămână activ. Boala a recidivat, iar în primăvara lui 2025 a fost internat de urgență, suferind de insuficiență pulmonară și metastaze. Pe 21 iunie 2025, a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Fundeni, unde a fost internat la terapie intensivă. Mihai Leu a murit marți, 1 iulie.

În ultimul său interviu, acordat publicației Click, Mihai Leu a vorbit cu aceeași determinare care l-a definit întreaga viață — despre puterea interioară, credință și dorința neclintită de a merge mai departe.

Deși se afla într-o luptă grea cu boala, nimic din atitudinea sa nu trăda suferința profundă pe care o purta. Avea aceeași ambiție senină, aceeași voință de fier care l-a transformat într-un model pentru generații întregi. A dus bătălia cu demnitate, în tăcere, cu fruntea sus, exact cum a luptat și în ring, și pe traseele de raliu.

„Sunt întotdeauna o fire optimistă și, indiferent ce se întâmplă, sunt convins că o să fie bine. Privesc înainte. M-a ajutat mentalitatea de învingător. Întotdeauna am încercat să văd lucrurile într-un sens pozitiv. Iar sprijinul familiei mele, Anna și Marco, e tot ce contează. Ei îmi dau puterea să merg mai departe. (…) Îmi spun mereu că fiecare zi e o nouă șansă. Important e să nu renunți niciodată la ceea ce te definește!⁠” – spunea regretatul pugilist cu o săptămână înainte de internare.

Ce i-a spus Mihai Leu lui Titi Aur în spital

În timp ce se afla în spital, Mihai Leu a fost vizitat de unul dintre bunii și vechii săi prieteni, Titi Aur. Expertul în conducere defensivă a povestit recent că l-a găsit optimist pe fostul campion pe patul de spital și a rămas profund impresionat de cuvintele sale.

„Acum o lună, am fost la el la spital. Era într-o rezervă, având-o alături pe soția sa, Anna. Mi-a spus: „Titi, când ești în șanț, trebuie să te uiți la stele’. Cred că acum este între stele. Adevărata luptă nu a dus-o cu boxul sau cu raliurile, a dus-o cu boala, din păcate. (…)Când am intrat la el în rezervă, la Fundeni, deși fizic se vedea că nu este bine, era optimist. Spunea va ieși din spital, când am fost eu la el, în luna mai, că va mai urma încă operație și că sigur își va reveni”, a povestit Titi Aur pentru Antena 3.

Foto – Facebook

