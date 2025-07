Într-o lume în care relațiile se consumă rapid, povestea de iubire dintre Mihai Leu și soția sa, Anna, este un exemplu rar de devotament, echilibru și afecțiune sinceră. Cei doi au fost împreună mai bine de 30 de ani, construind o familie solidă și discretă, departe de lumina reflectoarelor.

Cum s-au cunoscut

Totul a început în 1990, într-un bistro din Leverkusen, Germania, unde Mihai Leu se afla pentru antrenamente. Anna, o tânără italiancă aflată în vizită la prieteni, i-a atras atenția imediat. Fostul campion mondial la box a povestit că, în acea seară, i-a spus unei prietene: „Ea o să fie soția mea!” — fără să știe nimic despre Anna. A fost nevoie de multă perseverență pentru a o cuceri, dar Mihai a fost convins că destinul lor era comun.

„Eu, dacă m-aș întoarce în timp, aș vrea să mai trăiesc o dată prima întâlnire cu soția mea. Eram în Germania, aveam un antrenor nou și m-a rugat să îi arăt orașul fetiței lui. Era în 1990. Într-un bistro din Leverkusen am văzut-o în ziua respectivă pe Anna și știu că i-am zis fetei antrenorului meu: Ea o să fie soția mea!. Nu știam nimic despre ea, cine e, cum e, dar pur și simplu am știut că va fi soția mea. Pentru mine, astea sunt momentele care rămân mereu în minte” – spunea regretatul campion mondial la box despre începutul poveștii de iubire cu soția sa.

S-au căsătorit în anii ’90 și au locuit în Hunedoara, orașul natal al lui Mihai. Anna s-a adaptat perfect vieții în România, iar cei doi au format un cuplu echilibrat, bazat pe respect și încredere. „Cred că asta e secretul: să faci ce îți place și să nu-l oprești pe celălalt din a-și urma visul”, spunea Anna într-un interviu, acum ceva timp.

Fostul campion mondial la box a recunoscut că nu a fost ușor să o cucerească pe Anna, dar a știut din prima clipă de când a întâlnit-o că vor rămâne mereu împreună.



„Soţia mea, Anna, este italiancă, dar casa ei este în Hunedoara. Am cunoscut-o în Germania. Se afla în vizită la nişte prieteni de-ai mei de acolo, mai exact la o prietenă care lucra la un bistro din Leverkusen. Am văzut-o acolo, într-o seară, şi pot să spun că m-am îndrăgostit de ea pe loc. A trebuit să muncesc foarte mult ca să o cuceresc, dar am fost convins că vom rămâne împreună.” – a precizat fostul sportiv, în urmă cu câțiva ani, pentru Adevărul.ro.

Marco este unicul fiu al regretatului pugilist

Din iubirea lor s-a născut Marco (31 de ani), unicul fiu al cuplului. Deși ar fi putut urma cariera tatălui său, Marco a ales un drum discret și personal. Este instructor de schi și snowboard, vorbește fluent germana, italiana și franceza, și se implică în organizarea de competiții sportive. A absolvit două facultăți, inclusiv un masterat în management sportiv, iar tatăl lui spunea adesea public că este foarte mândru de el.

„Am un băiat de care chiar sunt mândru, nu încerc să îi spun eu ce să facă. Încerc să îl las să facă ce îi place şi îl încurajez. Boxul nu i-a plăcut lui, iar cu maşinile, soţia nu a putut niciodată să fie încântată de tema asta şi puţin a contat şi asta. A terminat un masterat de management sportiv, probabil tot cu sportul va avea legătură în viitor. El este instructor de schi şi snowbord, îi place foarte mult, aproape toată iarna este la munte”, declara Mihai Leu în cadrul unui interviu, în urmă cu ceva timp.

Anna, mesaj dureros după moartea lui Mihai Leu

Anna a fost alături de Mihai în toate etapele vieții, inclusiv în lupta grea cu cancerul de colon, care a durat peste un deceniu. A fost sprijinul lui necondiționat, iar mesajul transmis după moartea lui Mihai, pe 1 iulie 2025, a emoționat o țară întreagă.

„Ai plecat, iubirea mea, dar nu și din inima mea. Îți simt prezența în liniște, în vânt, în tot ce sunt. Te iubesc pentru eternitate”, a scris Anna Leu în mediul online, după moartea soțului ei.

