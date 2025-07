Mihai Leu, primul campion mondial de box profesionist al României, și soția sa, Anna, sunt căsătoriți de mai bine de trei decenii și împreună cu fiul lor, Marco (32 de ani) formează una dintre cele mai frumoase familii din showbiz-ul autohton.

Cine este Anna Leu, soția lui Mihai Leu

Mihai Leu a debutat ca sportiv în 1977, iar în 1997 a atins culmile succesului, cucerind centura mondială la categoria semi-mijlocie a versiunii World Box Organization (WBO). A fost nevoit să se retragă din box în urma unei accidentări, dar s-a relansat în raliuri, excelând și acolo, când a devenit campion național în 2003. În 2014, marele sportiv a fost diagnosticat cu cancer la colon. Acesta a pierdut lupta cu boala marți, 1 iulie 2025, după o lungă suferință, la vârsta de 56 de ani.

Mihai Leu a întâlnit-o pe Anna, italiancă la origine, în Germania, în timp ce era la apogeul carierei lui de pugilist. S-au căsătorit în anii ’90 și l-au adus pe lume pe Marco, unicul lor copil.

„Soţia mea, Anna, este italiancă, dar casa ei este în Hunedoara. Am cunoscut-o în Germania. Se afla în vizită la nişte prieteni de-ai mei de acolo, mai exact la o prietenă care lucra la un bistro din Leverkusen. Am văzut-o acolo, într-o seară, şi pot să spun că m-am îndrăgostit de ea pe loc. A trebuit să muncesc foarte mult ca să o cuceresc, dar am fost convins că vom rămâne împreună.” – a precizat fostul sportiv, în urmă cu câțiva ani, pentru Adevărul.ro.

Mihai și Anna au fost căsătoriți timp de 34 de ani. Cei doi s-au declarat norocoși că s-au întâlnit unul pe altul, iar în familia lor armonia, liniștea și înțelegerea au fost întotdeauna cuvintele de ordine.

Anna, cel mai mare sprijin al fostului campion

„Noi avem o viață foarte normală, nu ne formalizăm, facem și ce ne simțim bine și ce se poate. Dacă nu vrem să ieșim din casă, ne simțim bine. Sunt 30 de ani frumoși care au trecut foarte repede. Cred că am avut foarte mult noroc. Pentru că este, câteodată, foarte greu să găsești persoană potrivită. Am avut noroc să ne potrivim unul cu altul” – a declarat Mihai Leu, acum doi ani, în emisiunea “Exclusiv VIP”, prezentată de Cristi Brancu.

“Şi eu am fost la fel de norocoasă ca şi Mihai. Eu cred că fiecare om trebuie să facă ce doreşte în viaţă până la urmă. Să îşi urmeze visul şi nu cred că ar fi fost frumos să îl opresc de la ceva. Ideea este că fiecare trebuie să îşi menţină şi libertatea lui, să facă ce îi place şi cred că asta e secretul în sine” – a mărturisit, la rândul ei, Anna.

Soția fostului campion îl susține pe acesta în toate competițiile sportive la care participă și este mereu prezentă când Mihai Leu este la curse.

Despre Anna Leu s-a spus în trecut că ar fi recurs la unele intervenții estetice și că și-ar fi făcut unele schimbări de look.

Sursă foto: Facebook

