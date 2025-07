Cine este fiul lui Mihai Leu. Marco Leu este instructor de schi și preferă să stea departe de luminile reflectoarelor

Mihai Leu a avut un singur fiu, Marco, de care întotdeauna s-a arătat a fi tare mândru. Tânărul în vârstă de 31 de ani a ales întotdeauna să stea departe de luminile reflectoarelor și și-a ales o meserie cu totul diferită de cea a tatălui său. Fostul mare campion la box și raliuri a încetat din viață marți, 1 iulie, la vârsta de 56 de ani, după o lungă luptă cu cancerul.

Cine este Marco Leu

Marco Leu este singurul lui al regretatului Mihai Leu și al soției acestuia, Anna Leu. Tânărul a ales să stea departe de luminile reflectoarelor, în pofida celebrității tatălui său. Încă din copilărie acesta a învățat ce este modestia și discreția, valori pe care continuă să le valoreze.

„Am un băiat de care chiar sunt mândru, nu încerc să îi spun eu ce să facă. Încerc să îl las să facă ce îi place şi îl încurajez. Boxul nu i-a plăcut lui, iar cu maşinile, soţia nu a putut niciodată să fie încântată de tema asta şi puţin a contat şi asta”, afirma Mihai Leu în cadrul unui interviu, în urmă cu ceva timp.

„A terminat un masterat de management sportiv, probabil tot cu sportul va avea legătură în viitor. El este instructor de schi şi snowbord, îi place foarte mult, aproape toată iarna este la munte”, mai spunea atunci fostul campion, despre singurul său fiu.

Fiul lui Mihai vorbește fluent trei limbi străine

Deși nu i-a călcat pe urme tatălui său, Marco Leu a fost atras în lumea sportului, fiind instructor de schi și snowboard. De asemenea, el se implică și în organizarea de competiții.

„Marco nu e doar fiul meu, ci omul pe care mă bazez maxim la fiecare etapă de super rally. Mulțumesc, Marco, pentru tot ce faci pentru campionat!🤗”, scria regretatul campion pe rețelele sociale, în agust 2024.

În ceea ce privește pasiunea pentru sport, Mihai Leu dezvăluia că fiul său nu a fost atras de box, însă întotdeauna i-au plăcut sporturile de iarnă.

„Contează să ai și puțin talent, dar cred că cel mai important întotdeauna să muncești foarte mult și când m-am apucat de ceva, am muncit cât am putut, am încercat să fac cât mai bine. Boxul nu i-a plăcut, dar noi acum organizăm curse de mașini și el este cel care se ocupă de organizare, în special”, spunea Mihai Leu la Antena Stars.

Marco vorbeștee fluent trei limbi străine: germana, italiana și franceza.

„A călătorit cu noi peste tot, dacă am plecat în Germania a venit cu noi, dacă ne-am întors în România la fel. Grădiniţa a făcut-o în Germania, iar când ne-am întors acasă l-am dat la o şcoală în limba germană din Deva. Pentru facultate a ales Timişoara”, mai dezvăluia fostul campion la box și raliuri.

Marco Leu a fost întotdeuna un adevărat sprijin pentru tatăl său și a fost alături de el până în ultima clipă a vieții.

