Anna Leu a transmis primul mesaj după moartea soțului ei, Mihai Leu. Fostul campion mondial la box s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani, după mai bine de un deceniu în care s-a luptat cu cancerul de colon.

Anna Leu, mesaj îndurerat după moartea soțului ei, Mihai Leu

După decesul lui Mihai Leu, soția lui, Anna Leu, a transmis un mesaj îndurerat în mediul online. Fostul campion mondial la box și soția lui au fost căsătoriți vreme de mai bine de trei decenii.

„Ai plecat, iubirea mea, dar nu și din inima mea. Îți simt prezența în liniște, în vânt, în tot ce sunt. Te iubesc pentru eternitate”, a scris Anna Leu în mediul online, după moartea soțului ei.

Cum s-au cunoscut Mihai Leu și soția lui, Anna

Mihai Leu a cunoscut-o pe Anna, italiancă la origine, în Germania, la apogeul carierei lui de pugilist.

„Soția mea, Anna, este italiancă, dar casa ei este în Hunedoara. Am cunoscut-o în Germania. Se afla în vizită la niște prieteni de-ai mei de acolo, mai exact la o prietenă care lucra la un bistro din Leverkusen. Am văzut-o acolo, într-o seară, și pot să spun că m-am îndrăgostit de ea pe loc. A trebuit să muncesc foarte mult ca să o cuceresc, dar am fost convins că vom rămâne împreună”, povestea Mihai Leu în urmă cu câțiva ani, pentru Adevărul.ro.

Cu ce se ocupă Marco, unicul copil al lui Mihai Leu

Anna și Mihai Leu s-au căsătorit în anii ’90 și împreună au un fiu, Marco, acum în vârstă de 31 de ani. Marco Leu este instructor de schi și snowboard, după ce a terminat un masterat în management sportiv.

De aproape 11 ani, Mihai Leu se lupta cu cancerul de colon, pe care l-a învins la un moment dat, dar care a recidivat extrem de agresiv în ultima perioadă. Mihai Leu a fost campion mondial WBO la categoria semimijlocie în anul 1997 și s-a retras din box în urma unei accidentări, fiind neînvins în carieră, potrivit GSP.ro.

