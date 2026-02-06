Ruxandra Luca de la Antena 1, susținută de Andreea Raicu, după ce a fost surprinsă întreținând relații intime în parcarea unei benzinării, cu un bărbat căsătorit: „Știu sigur unde este ipocrizia”

Andreea Raicu a scris un mesaj de susținere față de Ruxandra Luca, prezentatoarea TV surprinsă zilele trecute de paparazzi întreținând relații intime într-o mașină în plină zi cu un bărbat despre care se crede că ar fi căsătorit.

Andreea Raicu sare în apărarea Ruxandrei Luca

Andreea Raicu este de părere că Ruxandra Luca a primit mai multă atenție în presă decât alte cazuri care ar trebui, realmente, să-i revolte pe români.

Fosta prezentatoare TV a aflat de scandal prin intermediul unei prietene. „Mi-a spus că o femeie cunoscută, de la o emisiune matinală, a fost surprinsă în ipostaze intime cu un bărbat, într-o benzinărie. Și că internetul «a luat foc». Am întrebat: unde e scandalul? Mi s-a răspuns: «Făcea sex într-un loc public»”, își începe vedeta mesajul.

„Când un copil este omorât pe trecerea de pietoni, nu văd același foc”

Andreea este de părere că Ruxandra Luca și bărbatul cu care a fost surprinsă întreținând relații intime în plină zi, în parcarea unei benzinării, ar trebui sancționați dacă au încălcat legea. Cu toate acestea, prezentatoarea TV crede că nu este vorba despre lege, ci despre o „execuție publică” a Ruxandrei.

„Ok. Dacă a fost încălcată legea, există sancțiuni. Simplu. Dar nu despre lege era vorba. Era despre rușine. Despre moralizare. Despre execuție publică. M-a surprins disproporționarea. Când un copil este omorât pe trecerea de pietoni, nu văd același foc. Când se întâmplă lucruri cu adevărat grave, atenția este fragmentată, obosită, scurtă. Aici, însă, o femeie este pusă la zid. Mai ales pentru că este mama. Mama singură. Are o rubrica de parenting. Crește trei copii. Ca și cum maternitatea ar trebui să anuleze sexualitatea. Că și cum, după ce devii mama, corpul tău nu îți mai aparține. Ca și cum dorința ar trebui să dispară odată cu respectabilitatea”, a mai scris vedeta.

„Se spune că bărbatul era însurat. Paradoxal, această informație a ajuns să fie folosită tot împotriva ei”

Un alt lucru semnalat de Andreea este faptul că Ruxandra este cea considerată vinovată pentru relația cu bărbatul despre care se crede că ar fi căsătorit. Vedeta este de părere că bărbatul este cel care și-a încălcat promisiunea față de partenera de viață și că el este cel vinovat dintre cei doi.

„Se spune că bărbatul era însurat. Și, paradoxal, chiar și această informație a ajuns să fie folosită tot împotriva ei. Dar fidelitatea nu este o responsabilitate colectivă. Este o alegere personală. O relație și promisiunile din interiorul ei aparțin celor care le-au făcut. Nu unei persoane din afară acelei relații. Ea nu era căsătorită. Nu ea a fost cea care și-a încălcat angajamentul. Cu toate acestea, reacția publică s-a concentrat aproape exclusiv asupra ei. Ca și cum vină ar trebui să se așeze automat pe femeie”, este de părere Andreea Raicu.

„Nu știu unde este scandalul. Dar știu sigur unde este ipocrizia”

„Poate că ce deranjează cu adevărat nu este locul, nici contextul, nici statutul ei. Poate că deranjează libertatea. Libertatea unei femei de a face alegeri care nu sunt perfecte. Care nu sunt aprobate. Care nu sunt confortabile pentru ceilalți. Libertatea nu e comodă. Nici pentru cei care o privesc. Nici pentru cei care pretind că o susțin, dar doar teoretic. Nu știu unde este scandalul. Dar știu sigur unde este ipocrizia”, a încheiat vedeta.

