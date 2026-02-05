Cine este Ruxandra Luca. A fost surprinsă în ipostaze intime în mașină cu un medic estetician căsătorit

Ruxandra Luca de la Antena 1 a fost surprinsă de paparazzi întreținând relații intime într-o mașină în parcarea unei benzinării din București, cu un medic estetician care ar fi căsătorit. Descoperă în rândurile de mai jos cine este și cu ce se ocupă Ruxandra Luca.

Cine este Ruxandra Luca

Ruxandra Luca s-a născut în 1984, are 41 de ani și este prezentatoare TV și creatoare de conținut online. Ruxandra are trei copii și prezintă o rubrică dedicată părinților în cadrul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”. Totodată, Ruxandra prezintă emisiunea Happy Café la Happy Channel alături de actorii Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu. În paralel, Ruxandra este creatoare de conținut online, având o comunitate impresionantă de aproape 150.000 de urmăritori pe Instagram.

În urmă cu doi ani, după aproximativ două decenii de relație, Ruxandra Luca a divorțat de soțul ei, alături de care are trei copii, Albert, Aris și Ava. „Greu. Copiii rămân pe primul plan, dar nu uit nici de mine. Grija pentru mine nu o anulează pe cea pentru copii, dimpotrivă. Cred că pot fi o mamă mai bună pentru ei, dacă am reușit să fac și una, alta pentru mine”, mărturisea vedeta în urmă cu un an.

A fost surprinsă în ipostaze intime în mașină cu un medic estetician căsătorit

Ruxandra Luca ar forma de 7 luni un cuplu cu un medic estetician care ar fi căsătorit, relatează Cancan, care i-a surprins pe cei doi întreținând relații intime în mașină în parcarea unei benzinării din Capitală. Deși nu a confirmat public relația, Ruxandra a oferit indicii în ultimele luni despre bărbatul din viața ei. În imaginile distribuite pe Instagram apare, constant, un bărbat misterios, surprins ba cu spatele, ba o mână, ba un picior, dar el e mai mereu în călătoriile vedetei.

Până acum Ruxandra nu a reacționat la imaginile apărute cu ea în presă.

