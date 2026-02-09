Adevăratul motiv pentru care Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie în București: „Nu se mai putea”

Dani Oțil și Gabriela au decis să se mute din propria casă pe care o au în Corbeanca, după ani de zile de locuit în afara Capitalei. Cei doi au dezvăluit adevăratul motiv pentru care au luat această decizie și cât de rapid s-au acomodat la noua locuință.
„Ne-am acomodat destul de ușor cu viața la oraș, ne priește. Ne-am mutat de două-trei săptămâni. Am făcut această schimbare pentru că nu se mai putea cu traficul de pe DN. De când se lucrează la metrou, este groaznic și pierdeam extrem de mult timp în trafic.
Oricum, ne gândeam și la momentul în care Tiago va merge la școală, iar schimbarea aceasta trebuia făcută mai devreme sau mai târziu”, a spus Gabriela Oțil pentru spynews.ro.
Apartamentul cu chirie, la fel de mare precum casa din Corbeanca
Gabriela a mărturisit că a fost grea mobilizare, însă apartamentul este mare, așa că din punct de vedere al spațiului nu este o schimbare.
„A fost greu până ne-am mobilizat. Mie nu îmi plac schimbările, de fel, dar trebuia să facem acest lucru. Este un apartament destul de mare, deci nu e nicio schimbare din punctul acesta de vedere, avem tot ce ne trebuie.
Avem parcul aproape, nu ducem lipsa curții sau a teraselor, avem tot ce este nevoie. Copilul s-a adaptat, pisica s-a adaptat, deci toată lumea este bine. Tiago este chiar fericit. Faptul că avem lift și că nu mai avem scări în casă, probabil, ne face să fim mai aproape unii de alții, iar lui îi place mai mult”, a mai spus Gabriela Oțil.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.