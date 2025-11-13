Gabriela Prisăcariu, probleme de sănătate. Ce diagnostic bănuiește că are: „Durerea asta e ceva rău”

Gabriela Prisăcariu are probleme de sănătate și și-a pus fanii pe gânduri cu ultima postare. Soția lui Dani Oțil are o perioadă grea din cauza durerilor care nu o lasă să funcționeze așa cum ar trebui. Ea nu a putut nici măcar să își ducă sau își ia copilul de la grădiniță. Iată prin ce trece vedeta de 32 de ani.
Soția prezentatorului Power Couple se confruntă cu probleme de sănătate serioase. Gabriela Prisăcariu a lipsit o perioadă de pe rețelele de socializare, unde obișnuia să își țină la curent fanii cu activitățile sale zilnice.
Ea a recunoscut că a lipsit de pe internet, iar motivul a fost tocmai acesta.
„Update din viața reală. Nu prea am fost prezentă pe aici, pentru că încă nu mi-am revenit după criza de fiere care, de fapt, s-ar putea să fi fost o gastrită. Trebuie să-mi fac o endoscopie. N-am energie să fac nimic”, a scris Gabriela pe rețelele sociale.
„Este cel mai urât sentiment de pe lumea asta să nu îți poți ajuta copilul real, să îi iei tu durerea, să faci ceva repede. Asta m-a doborât. Ce mă întristează la fel de tare este faptul că îl știu pe el un copil energic și să îl văd așa moale, și să îl duc eu în brațe până la baie sau înapoi, asta a fost crunt, absolut oribil acest sentiment”, povestea ea în mediul online.
