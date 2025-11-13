Gabriela Prisăcariu, probleme de sănătate. Ce diagnostic bănuiește că are: „Durerea asta e ceva rău”

Gabriela Prisăcariu are probleme de sănătate și și-a pus fanii pe gânduri cu ultima postare. Soția lui Dani Oțil are o perioadă grea din cauza durerilor care nu o lasă să funcționeze așa cum ar trebui. Ea nu a putut nici măcar să își ducă sau își ia copilul de la grădiniță. Iată prin ce trece vedeta de 32 de ani.

Gabriela Prisăcariu crede că are gastrită

Soția prezentatorului Power Couple se confruntă cu probleme de sănătate serioase. Gabriela Prisăcariu a lipsit o perioadă de pe rețelele de socializare, unde obișnuia să își țină la curent fanii cu activitățile sale zilnice.

Mulți au întrebat-o unde a dispărut și ce s-a întâmplat, iar vedeta le-a spus că bănuiește că ar avea o gastrită, însă are nevoie de investigații pentru ca medicii să îi pună un diagnostic clar.

Ea a recunoscut că a lipsit de pe internet, iar motivul a fost tocmai acesta.

„Update din viața reală. Nu prea am fost prezentă pe aici, pentru că încă nu mi-am revenit după criza de fiere care, de fapt, s-ar putea să fi fost o gastrită. Trebuie să-mi fac o endoscopie. N-am energie să fac nimic”, a scris Gabriela pe rețelele sociale.

Ea a spus că a avut dureri atât de intense încât nu a putut să meargă să își ia copilul de la grădiniță și a ajuns la perfuzii.

„Durerea asta este ceva rău. M-am culcat aseara bine, cu o mulțime de planuri pentru azi, dar nici măcar nu am putut să-l duc sau să-l iau pe Tiago de la grădiniță”, a mai precizat ea.

Vedeta s-a hotărât să apeleze la medici și a spus că va face o endoscopie pentru a stabili cauza durerilor.

Copilul ei a avut probleme grave

La începutul anului, băiețelul cuplului, Tiago, a fost diagnosticat cu rotavirus și a fost internat în spital.

Pe atunci, Gabriela Prisăcariu a vorbit despre durerea pe care o simte un părinte care își vede copilul suferind, fără să poată să fac nimic pentru el.

„Este cel mai urât sentiment de pe lumea asta să nu îți poți ajuta copilul real, să îi iei tu durerea, să faci ceva repede. Asta m-a doborât. Ce mă întristează la fel de tare este faptul că îl știu pe el un copil energic și să îl văd așa moale, și să îl duc eu în brațe până la baie sau înapoi, asta a fost crunt, absolut oribil acest sentiment”, povestea ea în mediul online.

