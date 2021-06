Dani Oțil (40 de ani) și Gabriela Prisăcariu (28 de ani) s-au căsătorit pe 15 mai 2021. Prezentatorul TV și modelul urmează să devină părinții unui fiu anul acesta. Recent, moderatorul a dezvăluit de ce îi este teamă de soacra lui, mama Gabrielei.

De se teme Dani Oțil de soacra lui, mama Gabrielei Prisăcariu

În cadrul emisiunii Neața cu Răzvan și Dani, pe care o găzduiește alături de Răzvan Simion (40 de ani), Dani a dezvăluit de ce se teme de mama partenerei lui de viață.

„Eu ieri am purtat costumul de rezervă de la cununie, pentru că cine mi-a făcut costumele a zis că o să mă îmbăt și mă voi păta. Atâta încredere a avut în mine. De parcă eu am curaj să mă îmbăt cu soacra mea, care are 1.95 m lângă mine”, a glumit Dani Oțil.

Dani și Gabriela s-au logodit la începutul anului 2020. Cererea în căsătorie a avut loc în Mexic, de sărbători, în timpul vacanței petrecute de pereche acolo. Deși ar fi urmat să-și oficializeze relația în 2020, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, perechea s-a văzut nevoită să-și anuleze planurile originale.

„Eu și Dani ne doream foarte mult un copilaș și iată că gândurile ne-au fost ascultate. (…) Suntem fericiți și ne bucurăm de ceea ce ne este dat să trăim. Nu vă pot da detalii despre cum l-am anunțat pe Dani că vom avea un bebeluș, prefer să păstrăm pentru noi.

Pot să vă spun că părinții noștri au fost copleșiți de vestea că îi vom face bunici. Își doreau mult”, declara Gabriela în urmă cu ceva timp, pentru Click!.

„Uite cum, în loc să-mi iau niște gogoși să mănânc, astăzi sunt pe sucuri, pentru că cineva [mută telefonul către burtică], nu zic cine, ieri a poftit la chipsuri picante și, ce credeți, eu nu mănânc picant.

Așadar, fierea mea nu a fost pregătită pentru o cutie întreagă de chipsuri, deci astăzi [doar] sucuri. Mulțumesc, bebelușule!”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu săptămâna trecută pe Instagram.

Pe timpul sarcinii, Gabrielei îi este interzis să facă mișcare. „În prima lună a fost un pic mai greu pentru că am avut stările de greață specifice, dar nu au fost atât de grave.

Mănânc încontinuu, mi-e foame mereu și mănânc tot ce prind. Nu am pofte deloc, nu suntem în acel moment de trezit la 2 noaptea să îl trimit pe Dani după căpșuni, chiar este fericit din punctul ăsta de vedere.

Nutriționistul meu mi-a recomandat să mănânc tot ce îmi doresc. Nu am poftă de dulciuri, ceea ce e bine. M-am îngrășat două kilograme, însă greutatea pentru mine nu va fi o problemă în această perioadă. Am o singură interdicție cu care mi-a fost destul de greu să mă obișnuiesc. Nu am voie să fac sport!”, mai spunea Gabriela în martie 2021.

