Cine este și cu ce se ocupă soacra lui Nicușor Dan. Ce a spus Liliana Grădinaru despre ginerele ei: „Foarte multe minciuni. Nimeni nu e perfect”

În plină campanie electorală, candidatul la prezidențiale Nicușor Dan ajunge în centrul atenției nu doar pentru proiectele sale, ci și datorită familiei extinse. Soacra edilului Capitalei, doamna Liliana Grădinaru, a făcut declarații savuroase, sincere și pe alocuri acide despre relația fiicei sale cu politicianul, dar și despre omul din spatele funcției.

Cine este și cu ce se ocupă soacra lui Nicușor Dan

Puțini știu, dar soacra lui Nicușor Dan nu trăiește în Capitală, acolo unde ginerele ei își exercită funcția de edil, ci la Vaslui.

Este profesoară, muncește în continuare și, deși are o viață activă, își face timp să își viziteze fiica și ginerele ori de câte ori are ocazia. Deocamdată, își păstrează reședința în orașul natal, dar visează la o viață mai aproape de familie.

Este dezamăgită că Nicuşor Dan şi fiica ei nu s-au căsătorit

De peste 20 de ani, Nicușor Dan formează un cuplu cu Mirabela Grădinaru. Deși au împreună doi copii, cei doi nu au făcut pasul cel mare spre căsătorie, lucru care nu i-a picat bine mamei Mirabelei.

„E adevărat că nu sunt mulțumită, dar asta este problema lor. Eu nu pot să forțez, eu cred că se va întâmpla, va fi într-o bună zi se va realiza și acest vis al meu pe care îl doresc”, a declarat Liliana Grădinaru la Antena 3, lăsând să se înțeleagă că mai are o speranță ascunsă pentru o nuntă în familie.

Cum îl vede Liliana Grădinaru pe ginerele ei

Dacă mulți socri se plâng de ginerii lor, nu e cazul Lilianei Grădinaru. Din contră, femeia pare să îl aprecieze enorm pe Nicușor Dan, despre care a vorbit în termeni elogioși.

„Când l-am văzut pe Nicușor Dan să știți că mi-a plăcut foarte mult de el. Mi-a plăcut bunul lui simț, respectul pe care mi l-a acordat, iar ce să vă spn? Îl consider ca și pe băiatul meu. E foarte bun de președinte, dacă bunul Dumnezeu va decide să fie acolo în fruntea țării, acolo va fi. Eu îi admir puterea, tenacitatea, perseverența. Are un mare rol și Dumnezeu”, a spus Liliana Grădinaru cu emoție în glas pentru sursa menţionată anterior.

Ce mănâncă Nicușor Dan când merge la Vaslui

Departe de a fi un gurmand pretențios sau un bărbat care cere mese sofisticate, Nicușor Dan este, conform soacrei, un om simplu, modest și… foarte econom!

„Nu. În bucătărie nu prea face, dar nu are timp să facă. Când vine la mine la Vaslui îi place foarte mult ciorba, îi plac sărmăluțele, plăcinta. Nu e pretențios absolut deloc. Mănâncă ce i se dă. E foarte econom, mănâncă tot până la capăt, nu vrea să aruncăm ceva”, a mai spus Liliana Grădinaru.

Când Mihai Gâdea a întrebat-o dacă vrea să spună că ginerele e zgârcit, femeia a izbucnit în râs:

„Nu, nu, nu, e econom. Mănâncă până la capăt tot ce e în frigider. Nu are timp să mănânce prea mult acasă”, a mai spus aceasta.

Ce a spus soacra Liliana despre tacurile la adresa lui Nicușor Dan

Campaniile politice vin la pachet cu acuzații, atacuri și valuri de critici. Liliana Grădinaru nu a rămas indiferentă și, ca orice mamă grijulie, a reacționat dur atunci când l-a auzit pe ginerele său calomniat în spațiul public.

„Când aud atâtea vorbe urâte îmi pare extrem de rău, pentru că știu că nu sunt adevărate, sunt foarte multe minciuni. Să știți că nimeni nu e perfect, doar domnul Iisus Hristos a fost perfect. Are și el metehnele lui, dar are mai multe calități, calitățile pe care le are acoperă absolut toate defectele”, a declarat aceasta pentru Antena 3, făcând apel la credință și la echilibru, potrivit libertatea.ro.

De Paște, a venit soacra la București

Chiar dacă în mod tradițional familia mergea la Vaslui sau Făgăraș de sărbători, anul acesta lucrurile s-au schimbat. Campania electorală i-a ținut în București, dar nu fără miros de bucate alese.

„A venit mama soacră la noi şi ne găteşte miel, drob, tot ce vrem noi. De obicei mergem la Făgăraş şi Vaslui câteva zile de Paşte, dar anul acesta, fiind campanie electorală, stăm aici, în familie, cuminţi”, a mărturisit Nicușor Dan într-un interviu acordat celor de la Prima TV.

