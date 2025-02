Gabriela Prisăcariu, adevărul despre primii ani de modelling: „Felicitări pentru asumare!”. Soția lui Dani Oțil și-a deschis sufletul pe Instagram

Gabriela Prisăcariu și-a deschis sufletul pe Instagram, unde a vorbit despre primii săi ani de modelling. Soția lui Dani Oțil a dezvăluit de ce consideră că a eșuat ca model și cu ce ochi privește acum acea perioadă din viața ei.

Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri rare despre primii ani de modelling

Gabriela Prisăcariu (32 de ani) și Dani Oțil (44 de ani) au plecat zilele trecute într-o escapadă romantică la Milano, orașul de suflet al soției prezentatorului de la Antena 1. Metropola i-a trezit Gabrielei multe amintiri din primii ani de modelling, amintiri pe care a decis să le împărtășească celor peste 245.000 de urmăritori de pe Instagram.

„Milano este orașul meu de suflet. Aici am învățat ce înseamnă să îți fie foame, aici am mers pe jos la castinguri până când aveam sânge la picioare și răni la mâini de la book și geanta cu lucruri pentru castinguri. Aici am legat cele mai frumoase prietenii și tot aici am eșuat ca model…

Nu am fost niciodată omul potrivit la locul potrivit și nici nu m-a învățat nimeni cum să fac să fiu. Nici nu eram în stare să fac orice pentru asta. Dar este plăcut să mă întorc aici și să pot să mănânc la restaurante și să merg cu taxiul (râde)”, a scris Gabriela Prisăcariu în dreptul mai multor imagini surprinse în Italia.

„Felicitări pentru asumare!”

Dezvăluirile Gabrielei au fost privite cu entuziasm de comunitatea ei online, care a felicitat-o pentru curajul de a fi vulnerabilă.

„Mi se pare foarte frumos că ai decis să fii sinceră și vulnerabilă aici, în online, prin această postare. Pot spune că ești o inspirație. Plus că îți cunosc evoluția și nu pot decât să te aplaud și să învăț de la tine, pentru că am ce. Ești minunată, Gabriela!”, a comentat cineva.

„Felicitări pentru asumare!”, a fost un alt mesaj.

Altcineva a glumit pe seama escapadei în doi a cuplului.

„Cuplurile care pleacă din când în când în minivacanțe în doi, deși au copii acasă, este pentru că se halesc, restu’ nu”, a scris cineva.

Întorși în țară, Gabriela și Dani s-au bucurat alături de fiul lor, Luca Tiago, în vârstă de 3 ani, de ninsoarea de afară. Au făcut un om de zăpadă, apoi s-au apucat împreună de un „proiect pentru grădi”.

Cum a început povestea de dragoste dintre Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează un cuplu din anul 2018, după ce s-au cunoscut pe holurile Antenei 1. „Eu eram în rochie de mireasă la ora 11:00, iar el terminase emisiunea”, a dezvăluit modelul în mediul online, în urmă cu mai mulți ani.

„Eu m-am îndrăgostit de soția mea la prima vedere, da. N-am știut că o să ajungem așa de departe. Speram că este încă un model care nu mă bagă în seamă, nu răspunde la telefon, că am foarte multe eșecuri în România, dar ea a fost prima care mi-a răspuns la telefon și am mutat-o cu totul la mine”, a spus Dani Oțil la avanpremiera Power Couple 2025, într-un interviu pentru Unica.ro.

Prezentatorul de la „Neatza” și modelul s-au căsătorit civil în mai 2021 și religios în iulie 2023. Fiul lor, Tiago, s-a născut în septembrie 2021.

