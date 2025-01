„M-am îndrăgostit la prima vedere.” Dani Oțil, dezvăluiri rare despre momentul în care a cunoscut-o pe soția lui, Gabriela Prisăcariu / Exclusiv

Dani Oțil este cât se poate de discret când vine vorba de viața sa de familie, rareori abordând astfel de subiecte în interviuri. Având în vedere că prezintă emisiunea Power Couple, care pune relațiile de cuplu în prim-plan, omul de televiziune a oferit câteva detalii rare despre momentul în care și-a cunoscut soția. Pentru Unica.ro, prezentatorul de la Antena 1 a dezvăluit că s-a îndrăgostit la prima vedere de Gabriela Prisăcariu, pe care a cunoscut pe holurile televiziunii la care lucrează de aproape 17 ani.

Dani Oțil, dezvăluiri rare despre momentul în care a cunoscut-o pe soția lui

Dani Oțil (44 de ani) formează din anul 2018 un cuplu cu modelul Gabriela Prisăcariu (32 de ani), cu care s-a căsătorit civil în mai 2021 și religios în iulie 2023. Împreună, Dani și Gabriela un fiu, Luca Tiago, în vârstă de trei ani. La avanpremiera sezonului 2 Power Couple România, Dani a dezvăluit cum a fost prima experiență la schi pentru fiul lui, dar și ce crede despre conceptul de suflete pereche. Totodată, prezentatorul de la Neatza a făcut dezvăluiri haioase despre momentul în care a cunoscut-o pe soția lui, în urmă cu aproape șapte ani.

„Eu m-am îndrăgostit de soția mea la prima vedere, da. N-am știut că o să ajungem așa de departe. Speram că este încă un model care nu mă bagă în seamă, nu răspunde la telefon, că am foarte multe eșecuri în România, dar ea a fost prima care mi-a răspuns la telefon și am mutat-o cu totul la mine”, a spus Dani Oțil cu umorul caracteristic, pentru Unica.ro.

Citește și: Cum crede Dani Oțil că s-ar descurca Răzvan Simion și Daliana Răducan la Power Couple România: „La jocurile noastre trebuie să fii și smart” / Exclusiv

„Cred în suflete complementare.”

Prezentatorul TV ne-a spus și ce părere are despre conceptul de suflete pereche, pe care preferă să le numească suflete complementare.

„Cred în suflete complementare, nu știu dacă le zice pereche. Nu cred în doi oameni care se aseamănă foarte mult și se lipesc pe viață. Pentru că găurile unuia trebuie să fie acoperite de atuurile celuilalt. Degeaba sunt identici că nu cred că țin”, ne-a mai spus Dani Oțil.

Citește și: Cum își cresc Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, fiul: „I-am spus că nu tot timpul avem bani”. Au făcut primele declarații despre al doilea copil

Prima dată la schi cu fiul lui, „un moment intens” pentru prezentator

Am mai vorbit cu gazda Power Couple și despre vacanța de iarnă petrecută la schi, din care a revenit recent.

„A fost așa, un moment intens, că nu știi dacă îi place, dacă nu îi place (lui Tiago, fiul lui, să schieze – n.red.). Bineînțeles că al tău e cel mai bun, cel mai frumos. Și ne-am comportat ca două babe care filmau de la gard. Îți dai seama, pentru că el nu o să știe niciodată ce s-a întâmplat. Dar a fost impresionant pentru că am mai fost la zăpadă cu el anul trecut, când avea doar doi ani, și nu i-a prea plăcut. Și faptul că aici se rostogolea și făcea îngerași și stătea pe schiuri i-a plăcut”, a mai povestit matinalul.

Citește și: Dani Oțil, dezvăluiri spumoase despre nunta Deliei. Prezentatorul s-a plâns de foame la mama artistei. Ce a făcut Mihai Bobonete la eveniment: „O chestie wow”

Cea mai mare realizare a matinalului în 2024

Vorbind despre realizările memorabile ale anului 2024, Dani Oțil a menționat proiectele sale de pe micul ecran, sezonul 2 din Power Couple și matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani”, care va aniversa 17 ani de emisie pe 2 februarie.

„Neatza a fost pe creștere, cum e de 17 ani. Facem 17 ani acum, pe 2 februarie, și tot creștem. Încet, dar creștem. Și am început să mă înțeleg cu fi-miu. Pentru că până la trei ani el e un colet, de fapt. Îl muți de colo-colo. (râde) Dar am început să vorbim despre activități, despre ce citim. Asta este o realizare pentru că am și eu feedback. Până acum mai mult schimbam scutece, nu aveam niciun feedback”, a mai mărturisit Dani Oțil, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Cât despre anul 2025, Dani a spus că își dorește „măcar să iasă cum a ieșit 2024”.

Emisiunea Power Couple 2025 se difuzează în fiecare săptămână în zilele de luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1.

Foto: Instagram; Captură video

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: George Capoeanu

Urmărește-ne pe Google News