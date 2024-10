Dani Oțil, dezvăluiri spumoase despre nunta Deliei. Prezentatorul s-a plâns de foame la mama artistei. Ce a făcut Mihai Bobonete la eveniment: „O chestie wow”

Dani Oțil a făcut dezvăluiri spumoase despre nunta Deliei, din august 2012, dar și despre cununia civilă și nunta lui cu Gabriela Prisăcariu.

Ce a făcut Mihai Bobonete la nunta Deliei cu Răzvan Munteanu. Dani Oțil a povestit tot

Invitat în podcastul „Ac de siguranță”, găzduit de Răzvan Exarhu, Dani Oțil a povestit mai multe întâmplări haioase atât de la nunta Deliei, cât și de la cununia și nunta lui. Delia și soțul ei, Răzvan Munteanu, s-au căsătorit în 2012, în timp ce prezentatorul TV și soția lui, modelul Gabriela Prisăcariu, s-au căsătorit civil în mai 2021 și religios în iulie 2023. Dani a povestit ce lucru inedit a făcut Mihai Bobonete la nunta Deliei.

„Bobonete a făcut o chestie wow. Nu știu dacă există imagini. N-a vrut să prezinte, dar a vrut să fie drăguț cu Răzvan, pentru că erau prieteni. A prezentat nunta anterior. A înregistrat în birou la Răzvan, la mire. Au fost montate și, din când în când, intrau pe un ecran mare. Știa playlistul și cam cine cu cine stă la masă”, a povestit prezentatorul de la Antena 1, pentru sursa citată.

Pe Dani l-a impresionat cât de bine a intuit comediantul două momente din timpul evenimentului. Într-o intervenție montată, Bobonete a făcut haz pe seama unei discuții dintre Cotabiță și Mihai Bendeac și a alteia dintre Răzvan și Dani, prezentatorii „Neatza”.

„«Răzvan tot cu Dani vorbește și nu râde la glumele lui», bla bla. «Undeva în picioare Bendeac vorbește cu Cotabiță…» Băi, erau chiar acolo! A fost super tare”, a încheiat prezentatorul.

Prezentatorul de la Antena 1 s-a plâns de foame la mama artistei

Dani Oțil a povestit și de ce a fost „flămând” la nunta artistei, care a avut un meniu ieșit din tipare.

„La această nuntă pe nou, am dat și de alte lucruri. La masă am primit niște fonfleuri. Noi suntem bănățeni, mai mâncăm acasă înainte să mergem la nunți. Am zis că e doamna Delia, cu care mâncam mult la X Factor. Nu, n-a fost așa. Și când m-am plâns de foame a doua oară la mama Deliei, mi-a zis: «Păi n-ați fost afară, la colțul tradițional?».

Am mai prins un polonic de ceva de pe fund de la un ceaun. Au ras tot ceaunul. A fost colțul Târgu Jiu, a fost superb, dar n-am prins. Am ciugulit din alea care-s puse așa una într-alta cu ceva dintr-o spumă care e arsă. Nu înțeleg, eu sunt de la Reșița. Răzvan a apreciat, dar tot flămânzi am fost”, a povestit Dani Oțil, pe YouTube.

Dani Oțil, dezvăluiri despre cununia civilă cu Gabriela Prisăcariu

În continuarea podcastului, Dani a vorbit despre cununia civilă cu Gabriela Prisăcariu. Evenimentul a avut loc în mai 2021, imediat după pandemie, și a avut un număr restrâns de invitați. Prezentatorul și soția lui le-au transmis invitaților să nu-și facă griji în privința cadoului. Acelora care doreau să le ofere bani în plic, Dani le-a propus să dea sumele respective către câteva asociații reponsabile cu îngrijirea animalelor.

„Următoarea zi, mesaj de la una din asociații că am strâns mii de euro. Mă pregăteam să fac un discurs. Primesc un telefon pe seară, după ce am făcut discursul, că era un donator din Austria. «Și de la colegii mei și prietenii mei celebri?» «N-a intrat nimic.» În fiecare săptămână când îi prind le zic. Dar sunt supărați că nu i-am chemat la aia cu sarmale. Am făcut și nuntă cu sarmale, la cererea soției. Are și multe rude, e din Moldova”, a mai povestit prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Ce cadou a primit de la Bobonete

Cununia civilă a avut loc la terasa pe care Dani o deține de mai mulți ani, în prezența a aproximativ 46 de invitați, iar petrecerea a ținut doar până la ora 21:30, când a început o furtună, a mai povestit prezentatorul. Dani a dezvăluit și ce cadou inedit a primit de la Mihai Bobonete.

„Bobonete mi-a adus un câine cu un bec în gură, o lampă. S-a speriat fi-miu de el, bona, toată lumea. E urât. Mi-a zis să mă bucur că nu e becul în altă parte. Am mai primit un elefant”, a mai dezvăluit Dani Oțil.

