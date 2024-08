Fotografie adorabilă cu Dani Oțil și Răzvan Simion adolescenți: „Doi copii neschimbați până azi”. Secretul prieteniei dintre prezentatorii „Neatza cu Răzvan și Dani”

Cu ocazia aniversării de 44 de ani a lui Dani Oțil, Răzvan Simion a publicat în mediul online o fotografie cu ei de la 14 ani. Prietenia dintre prezentatorii „Neatza cu Răzvan și Dani” a trecut testul timpului, întinzându-se pe mai bine de patru decenii.

Fotografie adorabilă cu Dani Oțil și Răzvan Simion

Dani Oțil a împlinit 44 de ani pe 24 august și a fost sărbătorit de cei dragi în avans, cu o petrecere surpriză pe data de 23. Ziua următoare, Răzvan Simion a publicat o imagine adorabilă cu el și cu Dani de la 14 ani. Prezentatorii „Neatza cu Răzvan și Dani” au crescut împreună la Reșița, s-au mutat în aceeași perioadă în București și sunt colegi de platou de zeci de ani.

„Fotografia aceasta are 30 de ani. Tipul din dreapta mea – da, eu sunt cel cu părul bogat și tenul măsliniu – împlinește astăzi 44 de ani. Deși este mai mic cu două săptămâni decât mine, refuză să-mi spună «dumneavoastră». La mulți ani, prietene!”, a scris Răzvan Simion în mediul online.

„Doi copii neschimbați până azi”

Fotografia a strâns peste 16.000 de aprecieri și peste 200 de comentarii în două zile de la publicare.

„Tiago și Ianca”, a comentat cineva, făcând referire la fiul lui Dani, Tiago, și la fiica lui Răzvan, Ianca. Din primul mariaj, Răzvan mai are un fiu, Tudor.

„Atât de rare în zilele de astăzi, așa prietenii lungi și frumoase”, a mai scris cineva în secțiunea de comentarii.

„Mă și gândeam cum erați! Doi copii neschimbați până azi (vorbesc de personalitatea afișată în fața camerei)”, a mai fost un alt mesaj.

Așa cum a amintit în urarea pentru Dani, Răzvan a împlinit și el 44 de ani cu mai puțin de o lună în urmă, pe 8 august. Prezentatorul de la Antena 1 s-a sărbătorit alături de soția lui, arhitecta Daliana Răducan, în luna de miere din Bali, Indonezia.

Cum a rezistat prietenia dintre Dani Oțil și Răzvan Simion

Dani Oțil și Răzvan Simion sunt prieteni de mai bine de trei decenii și lucrează aproape zilnic împreună de zeci de ani. Chiar la începutul acestui an, matinalul celor doi, „Neatza cu Răzvan și Dani”, a împlinit 16 ani de emisie la Antena 1. Cu această ocazie, prezentatorii ne-au dezvăluit care cred ei că este secretul prieteniei lor atât de îndelungate.

„Aș zice că nici nu a evoluat, dar nici nu a involuat (prietenia lor – n.red.). În continuare am rămas la privilegiul de a nu ne împrumuta bani, în calitate de prieteni. Ținem la principiul ăsta încă din liceu. Și nu ne plac aceleași femei. Am reușit, și în acești 16 ani, să ne ținem de cele două principii. Am învățat să ne susținem mai mult atunci când ne e greu, să ne dăm seama că stâlpul cel mai apropiat este și cel mai puternic și am învățat să râdem și mai mult decât râdeam acum 16 ani, unul la glumele celuilalt”, a spus Dani Oțil, într-un interviu pentru Unica.ro.

Răzvan Simion: „Nu cred că există invidie din partea vreunuia dintre noi”

Dani ne-a mai spus și că apreciază cât de disciplinat este Răzvan atunci când vine vorba de renunțatul la alcool, fumat și zahăr, atât timp cât nu-i impune și lui să facă același lucru. La rândul lui, Răzvan ne-a mărturisit că Dani este un om foarte organizat, „este prietenul secundelor și al lucrurilor bine făcute, pe ceas”, lucru care îi place, dar care îl și enervează câteodată.

„Ultimii 16 ani au fost intens trăiți în prietenia noastră de peste 40 de ani. Am avut timp de evoluție, și una colegială, și una de prietenie și, nu, nu cred că există invidie din partea vreunuia dintre noi. Mereu ne-am încurajat unul pe altul să facem lucruri mai multe, mai bune, pentru noi și pentru familiile noastre”, a spus Răzvan Simion, într-un interviu Unica.ro.

