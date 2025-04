Supărarea soacrei lui Nicușor Dan. Doamna Liliana vrea ca primarul Capitalei să îi ia fata de soție, cu acte: „Nu sunt mulțumită”

Doamna Liliana, soacra lui Nicușor Dan, are o mare nemulțumire în ceea ce îl privește pe ginerele său. Deși are o relație de 20 de ani cu fiica ei, Mirabela, primarul Capitalei nu este căsătorit cu cea care i-a dăruit doi copii. Însă aceasta nu și-a pierdut speranța că politicianul o va duce la altar pe fiica sa.

Soacra lui Nicușor Dan vrea ca primarul să se căsătorească cu fiica ei

Mama partenerei de viață a lui Nicușor Dan, doamna Liliana, spune că este nemulțumită de faptul că politicianul nu s-a căsătorit cu acte cu fiica sa, Mirabela. Cei doi formează un cuplu de mai bine de 20 de ani, însă nu s-au căsătorit nicioadată.

În cadrul unei intervenții din Vaslui la postul de televiziune Antena 3, doamna Liliana a precizat că nu și-a pierdut speranța și ar vrea să îi vadă pe cei doi căsătoriți cu acte în regulă.

„E adevărat că nu sunt mulțumită, dar asta este problema lor. Eu nu pot să forțez, eu cred că se va întâmpla, va fi într-o bună zi se va realiza și acest vis al meu pe care îl doresc”, a spus femeia.

Mihai Gândea a glumit că o variantă ar fi o nuntă la Cotroceni, întrucât Nicușor Dan candidează acum la alegerile prezidențiale, iar soacra acestuia a răspuns ferm: „Da”.

Citește și: Elena Lasconi a reacționat după ce USR a anunțat că-l susține pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale: „Nu mă retrag!”

Citește și: Cristian Popescu Piedone, atac vehement la adresa lui Nicușor Dan, după ce acesta a criticat controalele ANPC. „De ziua ta, ți-aș găti carne putredă! Eşti mincinos şi nemernic!”

Ce impresie i-a lăsat primarul Capitalei doamnei Liliana la prima vedere

Doamna Liliana a dezvăluit și ce impresie i-a lăsat Nicușor Dan când l-a văzut prima dată, în urmă cu 20 de ani.

„Când l-am văzut pe Nicușor Dan să știți că mi-a plăcut foarte mult de el. Mi-a plăcut bunul lui simț, respectul pe care mi l-a acordat, iar ce să vă spun? Îl consider ca și pe băiatul meu. E foarte bun de președinte, dacă bunul Dumnezeu va decide să fie acolo în fruntea țării, acolo va fi. Eu îi admir puterea, tenacitatea, perseverența. Are un mare rol și Dumnezeu”, a spus femeia.

Totodată, soacra primarului a dezvăluit care sunt mâncărurile preferate ale acestuia și cu ce se delectează atunci când merge în vizită la Vaslui.

„Nu. În bucătărie nu prea face, dar nu are timp să facă. Când mine la mine la Vaslui îi place foarte mult ciorba, îi plac sărmăluțele, plăcinta. Nu e pretențios absolut deloc. Mănâncă ce i se dă. E foarte econom, mănâncă tot până la capăt, nu vrea să aruncăm ceva”, a spus ea.

Întrebată de Mihai Gâdea dacă vrea să spună că ginerele ei este „zgârcit”, femeia a început să râdă și a răspuns: „Nu, nu, nu, e econom. Mănâncă până la capăt tot ce e în frigider. Nu are timp să mănânce prea mult acasă”.

Citește și: Câți bani cheltuie Nicușor Dan într-o lună: „Chiria este 590 de euro…”

Citește și: Suma uriașă cerută de un preot unei femei pentru a-i înmormânta tatăl: „E strigător la cer ce se întâmplă”

Ce spune doamna Liliana despre atacurile din campania electorală

Soacra lui Nicușor Dan a vorbit și despre atacurile lansate în campania electorală împotriva ginerelui său. Aceasta a spus că are și defecte, dar mult mai multe calități.

„Când aud atâtea vorbe urâte îmi pare extrem de rău pentru că știu că nu sunt adevărate, sunt foarte multe minciuni. Să știți că nimeni nu e perfect, doar domnul Iisus Hristor a fost perfect. Are și el metehnele lui, dar are mai multe calități, calitățile pe care le are acoperă absolut toate defectele”, a mai spus doamna Liliana.

De asemenea, femeia i-a dat și un sfat candidatului la alegerile prezidențiale.

„Deci în campanie îi doresc să fie în continuare la fel de puternic, onest, să meargă în continuare cu această valoare foarte importantă onestitatea, iar dacă va ajunge președinte să schimbe ceva. Am vrea din tot sufletul ca poporul acesta să respecte administrația prezidențială dacă va merita acest lucru pentru că până acum poporul și-a pierdut respectul față de conducerea țării, față de politicieni. Observați cum s-a ajuns în Parlamentul României atâtea persoane nepregătite, nu știu ce caută acolo. Și să mai dispară minciuna, corupția”, i-a spus doamna Liliana lui Nicușor Dan.

Sursă foto: Captură video

Urmărește-ne pe Google News