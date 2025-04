Suma uriașă cerută de un preot unei femei pentru a-i înmormânta tatăl: „E strigător la cer ce se întâmplă”

O femeie care și-a înmormântat tatăl în localitatea Strunga, județul Iași, a avut un șoc când preotul i-a spus ce taxă trebuie să plătească Bisericii pentru acest serviciu. Enoriașii s-au răzvrătit din cauza tarifelor uriașe percepute de paroh.

Suma uriașă cerută de un preot din Iași pentru înmormântare

Părintele Mihai Petrovici este paroh în localitatea Strunga din județul Iași, acesta înlocuindu-l în februarie 2025 pe părintele Andrei Afrăsiloaei, un paroh extrem de iubit și apreciat de localnici care a slujit timp de 9 ani în funcția de paroh.

Imediat ce a preluat funcția, noul preot a trebuit să oficieze slujba de înmormântare a tatălui Claudiei, una dintre enoriașe.

Femeia spune că preotul Mihai Petrovici i-a impus mai multe taxe pentru înmormântare, aceasta dându-i parohului 600 de lei, 300 de lei clopotarului, precum și femeii de la lumânări.

„Miercuri, 2 aprilie 2025, mi-a înmormântat tatăl. Din auzite, se spunea că ne costă înmormântarea ba 1.200 de lei, ba nu știu cât, iar marți seara (n.r. – 1 aprilie 2025), după ce a venit să citească stâlpii, l-am întrebat pe părinte care sunt taxele. Mi-a spus că nu e adevărat ceea ce se spune, că atât a fost la domnul doctor, care a fost înmormântat acum vreo câteva săptămâni, dar că a făcut reducere. Nu ai cum să spui, ca preot, că faci reducere”, a declarat femeia potrivit BZI.

Mia mult, noul preot a cerut ca și covorul pus în Biserică sub sicriu să îi fie lăsat lui.

„Până la urmă, mi-a tăiat chitanță pentru 600 de lei. Mi-a tăiat chitanță, iar apoi am mai dat 300 de lei pentru ceilalți, doamna de la lumânări și soțul său, care este clopotar. M-a deranjat și atitudinea sa vizavi de un covor, care se pune sub masa pe care stă sicriul. Mama mea a dorit să-l dea de pomană la altcineva, iar dumnealui, când am intrat să-i plătim, ne-a spus pe un ton foarte urât că, în primul rând, covorul i se cuvenea preotului, iar colacii de pe masa care merg în fața mortului trebuie să rămână în biserică. Eu nu am nimic personal cu dânsul, nici nu-l cunoșteam până să fie înmormântarea tatălui meu”, a mai spus Claudia.

Enoriașii, revoltați din cauza noului paroh

Claudia susține că întreaga înmormântare a costat-o aproximativ 20.000 de lei, după ce femeia de la lumânări i-a spus că preotul a cerut și o donație.

”La final, doamna de la lumânări m-a tras de mânecă și mi-a șoptit că i-ar fi zis părintele să donăm ceva, asta după ce am plătit toate taxele. Și, evident, a trebuit să mai pun 50 de lei. Doamna de la lumânări i-a băgat mamei pe gât și o firmă de pompe funebre. O firmă de la Pașcani, am înțeles că e a unei rude de-a ei. Am dat 7.400 de lei pentru pachete, transport de la Iași, sicriu și cruce. Per total, în jur de 20.000 de lei ne-a costat înmormântarea”, a povestit Claudia.

Sătenii s-au arătat revoltați de sumele uriașe impuse de paroh și amenință că dacă acesta nu își schimbă atitudinea nu vor mai merge la Biserică.

„Dacă o ține așa, noi o să mergem la adventiști, că avem biserică aici, în sat, sau la bisericile din alte sate. Doar bani, bani, atât are în cap. I-am zis că aici nu au fost taxe, să nu ne strângă cu ușa, că omul, din bun simț, oricum dă. El ia pe toată lumea la mișto”, a afirmat o enoriașă.

„E strigător la cer ce se întâmplă. Ne-a spus că dumnealui are salariu 2.400 de lei și diferența trebuie să și-o acopere din banii noștri. Adică 2.600 de lei să ia de la noi”, a mai spus ea.

