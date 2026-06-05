Claudia Shik de la Mireasa, sezonul 2, a născut al doilea copil. Ce semnificație are numele pe care l-a ales pentru fetița ei

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Claudia Shik de la Mireasa, sezonul 2, a născut al doilea copil, o fetiță. Ce nume au ales Claudia și soțul ei.

Claudia Shik de la Mireasa, sezonul 2, a născut al doilea copil

Claudia Shik, cunoscută publicului din sezonul 2 al emisiunii Mireasa, a devenit mamă pentru a doua oară! „Familia noastră este acum completă. Bine ai venit pe lume, Aylin Elena!”, a scris Claudia pe rețelele sociale, împărtășind primele imagini emoționante cu noul membru al familiei, conform A1.ro. Penumele Aylin este de origine turcă și înseamnă „aură lunară”.

Fosta concurentă a povestit cât de mult și-a dorit al doilea copil și cum vestea venirii pe lume a lui Aylin a transformat aniversarea ei de 38 de ani într-una cu adevărat specială. „Ziua mea a început atât de frumos, cu îmbrățișările lui Elyas și ale soțului meu, care îmi cântau «La mulți ani!». Eu eram așa fericită și voiam să le spun, dar m-am abținut”, a mărturisit Claudia. Emoțiile au fost cu atât mai intense, cu cât a pregătit o surpriză pentru toți cei dragi, dezvăluind că își mărește familia. „Cel mai frumos cadou eu l-am primit de la Dumnezeu!”, a adăugat ea.

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„Sunt împlinită ca femeie, ca mamă”

Claudia și-a întâlnit jumătatea în afara show-ului Mireasa și a construit o familie frumoasă alături de acesta. Astăzi, Claudia trăiește împlinirea de a fi mamă a doi copii și nu ezită să împărtășească momentele importante cu urmăritorii săi de pe Instagram.

„În clipa în care te-am văzut, am înțeles că inima unei mame poate iubi mai mult decât credea posibil. Sunt împlinită ca femeie, ca mamă, tatăl tău este fericit, iar frățiorul tău Elyas abia așteaptă să te țină în brațe”, a scris ea cu emoție despre întâlnirea cu fetița sa.

Foto: Instagram

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