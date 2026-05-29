Moșii de vară 2026: ce nu trebuie să lipsească din pachetele de la Biserică

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Moșii de Vară, sărbătoare cunoscută în calendarul ortodox și sub denumirea de Sâmbăta Morților, este una dintre cele mai importante comunități de pomenire din an. Picată mereu în sâmbăta dinaintea Rusaliilor, această zi este încărcată de o profundă semnificație spirituală, dar și de o mulțime de tradiții și obiceiuri străvechi pe care românii le respectă cu sfințenie. Dacă vrei să respecți rânduiala creștină și datinile din străbuni, iată ce nu trebuie să lipsească din pachetele pe care le împarți la Biserică de Moșii de Vară și ce obiceiuri aduc spor și liniște în casă.

Ce se împarte de Moșii de Vară? Produsele obligatorii din pachet

Pregătirea pachetelor pentru pomenire este cel mai important ritual al acestei zile. Din bătrâni se spune că tot ce dai de pomană în această zi reprezintă „punți” de legătură cu cei dragi trecuți în neființă.

Iată lista cu alimentele obligatorii care se duc la Biserică pentru a fi sfințite de preot:

Coliva, colacul și vinul: Acestea sunt elementele centrale. Coliva simbolizează trupul celui adormit (grâul fiind simbolul învierii), iar vinul reprezintă sângele lui Hristos.

Cireșele și căpșunile: Moșii de Vară sunt cunoscuți în popor și sub numele de „Moșii de Cireșe”. Aceste fructe de sezon sunt primele care se împart pentru sufletele celor adormiți. Tradiția spune că nu e bine să mănânci cireșe înainte de această zi, ci abia după ce au fost sfințite la biserică.

Mâncare gătită caldă: Se obișnuiește să se împartă orez cu lapte, griș cu lapte sau sarmale. Se spune că aburul mâncării calde se înalță la cer și satură sufletele celor plecați.

Vase de lut noi: O tradiție extrem de frumoasă și specifică acestei sărbători este cumpărarea de căni, străchini sau oale de lut noi. Acestea se umplu cu lapte, vin sau apă, se împodobesc la toartă cu flori de tei și cireșe și se dau de pomană.

Nu uita ca la fiecare pachet sau vas împărțit să adaugi o lumânare aprinsă. Lumina este cea care călăuzește sufletele pe calea cea dreaptă.

Citește și: Tradiții și interdicții de Rusalii 2026: Greșeala uriașă care îți poate aduce ghinion tot anul. Ce este total interzis în a doua zi de sărbătoare

Citește și: Categoria de pensionari din România care ar putea câștiga cu 480 de lei în plus de la 1 ianuarie 2027. Ce condiție trebuie să îndeplinească

Tradiții și obiceiuri de Moșii de Vară

Pe lângă pregătirea pachetelor, ziua Moșilor de Vară vine la pachet cu o serie de superstiții și ritualuri magice, menite să apere gospodăria de spiritele rele și de furia naturii.

De Moșii de Vară, bisericile și casele se împodobesc cu crenguțe de tei și de nuc. Se crede că teiul are puteri miraculoase de protecție împotriva grindinei și a furtunilor. Oamenii duc crenguțele la biserică pentru a fi sfințite, iar apoi le agață la icoane, la streșinile caselor sau la porți pentru a alunga spiritele rele (Ielele).

Citește și: Anunțul făcut de ministrul Educației, Mihai Dimian, după incidentul în care a ignorat o elevă de clasa a V-a care vorbea, plângând, despre presiunea școlară: „Sper să mă iertați”

Citește și: Cine e soția lui Dragoș Pîslaru. Detalii neștiute despre Livia Pîslaru, femeia care „îl întreține” pe ministru: „Câștigă de trei ori mai mult”

Pentru a nu atrage ghinionul sau mânia spiritelor, bătrânii respectă cu strictețe câteva interdicții:

Nu se spală și nu se coase: Ca în orice zi de mare sărbătoare, muncile casnice grele sunt interzise.

Nu se mătură casa: Se spune că praful ridicat prin măturare poate ajunge în ochii celor adormiți care vin astăzi să își viziteze rudele.

Nu se aruncă gunoiul din casă: Gunoiul sau apa murdară nu trebuie aruncate afară, deoarece riscă să cadă peste sufletele morților care stau la pândă lângă casă.

Evită certurile: Ziua trebuie să fie una de liniște, iertare și reconciliere. Dacă te cerți cu cineva, se spune că vei avea parte de un an plin de necazuri.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News