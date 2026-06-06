Niculina Stoican, mărturisiri emoționante despre tatăl biologic. „Aveam 20 de ani. Atunci l-am văzut pentru prima dată!” Artista nu a vorbit niciodată cu el

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Niculina Stoican (55 de ani) a oferit publicului o mărturisire profund emoționantă despre un capitol extrem de sensibil și dureros din viața sa personală, vorbind deschis despre relația cu tatăl ei biologic. Deși pe scenă emană întotdeauna o energie debordantă și este mereu cu zâmbetul pe buze, îndrăgita interpretă de muzică populară ascunde în suflet o poveste marcată de absența figurii paterne.

Artista a dezvăluit, cu ochii în lacrimi, că deși l-a văzut pe cel care i-a dat viață de doar două ori în întreaga ei existență, nu a apucat niciodată să schimbe vreo replică sau să poarte o conversație cu acesta.

O singură privire la vârsta de 20 de ani

Prima întâlnire vizuală dintre artistă și tatăl ei a avut loc în urmă cu mulți ani, într-un context comun din mediul rural, pe vremea când interpreta abia trecuse de pragul adolescenței. Niculina Stoican își amintește perfect imaginea bărbatului, de la care consideră că a moștenit nu doar trăsăturile fizice izbitoare, ci și personalitatea puternică, deși comunicarea dintre ei a rămas una strict de la distanță.

„Prima dată l-am văzut la o nuntă în sat. Se căsătoriseră doi tineri și am mers și eu cu soțul meu, înainte să ne căsătorim. Aveam 20 de ani. Atunci l-am văzut pentru prima dată, dar nu-mi amintesc decât un bărbat cu niște ochi foarte pătrunzători, ca ai mei, de altfel. Și la fire îi semăn. Avea niște ochi pătrunzători, un păr grizonat și o atitudine impunătoare. Atât îmi amintesc”, a povestit Niculina Stoican în cadrul emisiunii Online Story by Cornelia Ionescu.

Instinctul patern manifestat în tăcere

Chiar dacă bărbatul nu a făcut parte din creșterea ei, interpreta a aflat ulterior că acesta a manifestat o grijă ascunsă și că îi urmărea parcursul de la distanță, fiind la curent cu evoluția sa școlară. În momentul acelei unice întâlniri de la nuntă, artista a simțit cum instinctul de părinte s-a activat în cel care o părăsise, acesta fiind mai degrabă preocupat să îl analizeze pe cel care urma să îi devină partener de viață fiicei sale.

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„Nu, era la distanță. Doar l-am privit, iar el s-a uitat, cred că poate nu neapărat la mine. Mama îmi spunea că mă vedea, că mă urmărea pe la școală, că venea și mă privea de la distanță. Știa foarte multe lucruri despre mine.

Cred că mai mult s-a uitat la soțul meu, a vrut să-l vadă mai bine, să vadă pe mâna cui ajunge copilul lui. Este firesc. Iubirea părintelui și instinctul care se naște în tine în momentul în care ai un copil, astea nu ți le poate lua nimeni, dacă ești un om sănătos”, a explicat cântăreața de muzică populară.

Liniștea găsită prin puterea iertării

Dincolo de regretul de a nu fi avut un tată prezent în cele mai importante momente ale vieții sale, Niculina Stoican a reușit să găsească resursele interne pentru a depăși această traumă.

Artista a mărturisit că procesul de acceptare a fost unul de durată, dar a culminat cu o eliberare sufletească necesară, reușind să lase în urmă orice resentiment legat de trecut.

„Da, de câțiva ani buni. Cred că nici nu avea nevoie de iertarea mea”, a concluzionat Niculina Stoican, fiind întrebată dacă l-a iertat definitiv pe cel care i-a dat viață pentru decizia de a rămâne un străin.

Foto – Facebook

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