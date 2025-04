Elena Lasconi a reacționat după ce USR a anunțat că-l susține pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale: „Nu mă retrag!”

După ce USR a anunțat astăzi, 9 aprilie a.c., că îl va susține pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din luna mai, Elena Lasconi, președinta partidului politic, a recționat. Aceasta nu are de gând să se retragă din cursă și este mai hotărâtă ca oricând să câștige.

Elena Lasconi, după ce USR a anunțat că-l susține pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale

Elena Lasconi a reacționat astăzi, 9 aprilie a.c., după ce USR a anunțat că-l susține pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale. Reacția vine în urma deciziei luată de partid, prin care mai mulți lideri ai partidului au hotărât să nu-i mai finanțeze campania prezidențială a candidatei lor.

„Nu mă retrag din cursă, sunt mai hotărâtă ca oricând. Îmi dau seama cât de putred e acest sistem. Mă aștept la orice formă de presiune. I-aș întreba pe colegii mei cât e darul și cine îl dă pentru că îl susțin pe Nicușor Dan”, a spus lidera USR în cadrul unei intervenții telefonice la postul TV Digi24.

„Când am spus că sunt cel mai independent candidat, inclusiv de anul trecut, poate că nu m-a crezut nimeni. Eu nu sunt făcută pentru lupte mici. Toată viața mea am luptat și am convingerea că voi fi cel mai bun președinte al României, pentru că eu voi putea lupta pentru nedreptățile oamenilor”, a mai spus șefa USR.

USR a oprit finanțarea campaniei prezidențiale a Eleni Lasconi

În cadrul ședinței conducerii USR, decizia a fost adoptată cu o majoritate clară, fiind înregistrate doar două voturi împotrivă. Liderii partidului sunt de părere că Nicușor Dan este singurul candidat pro-european cu șanse reale de a ajunge în turul doi, scrie Libertatea.

„Nu mai există o cale pentru Lasconi să ajungă în turul doi. Astăzi, în şedinţa de Birou Naţional, am decis să convocăm un Comitet Politic şi să punem pe primul loc responsabilitatea faţă de această ţară, chiar dacă înseamnă o decizie dureroasă pentru partid şi să votăm susţinerea unui independent pentru funcţia de preşedinte al României.”, a declarat Dominic Fritz, vicepreședintele USR.

Foto – Captură Video

