Reacția lui Cristian Tudor Popescu după ce Elena Lasconi i-a trimis o scrisoare lui Donald Trump. „Vrea să-l agațe pe DJ Trump. A reușit să-mi smulgă un zâmbet!”

Elena Lasconi i-a trimis o scrisoare președintelui SUA, Donald Trump, despre alegerile din România și situația actuală politică de la noi. Lasconi s-a declarat în scrisoarea sa drept „candidata tuturor românilor care iubesc libertatea”. Mesajul nu a trecut neobservat de Cristian Tudor Popescu, care a avut o reacție ironică la adresa fostei prezentatoare de știri.

Elena Lasconi a postat pe rețeaua de socializare X scrisoarea pe care i-a trimis-o președintelui Statelor Unite ale Americii, în care vorbește despre bit despre situația alegerilor din România. În mesajul său, i-a etichetat pe Donald Trump și pe Elon Musk.

„Aveţi tot respectul meu pentru lucrurile măreţe pe care le-aţi făcut. (…) Sunteţi un adevărat lider al poporului, exact ca mine.



România este acum mai fragilă ca niciodată şi ţara este ameninţată atât din interior, cât şi din exterior. Curtea Constituţională din România nu a înlăturat pericolul rusesc. Instiutuţiile româneşti încă trebuie să răspundă unei lungi liste de întrebări. Rusia încă se joacă cu România şi acesta este motivul pentru care nu voi părăsi această luptă. Nu lupt pentru mine. Lupta este pentru toţi românii şi pentru ţara pe care o iubesc.

President @realDonaldTrump, you have all my respect for the great things you have done, and will continue to do, to put America first and for your continuous fight for the American people. You are a true leader of the people, just like me.



I share your belief that the people and… pic.twitter.com/rEHgbHmb6w