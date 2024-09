Elena Lasconi locuiește în casa „visurilor ei”.”Asta îmi doream! Să aibă în capăt un pârău şi de acolo să pornească pădurea!” Cum arată vila

Elena Lasconi (52 de ani) locuiește din 2020 într-o casă spațioasă în Câmpulung Muscel, acolo unde este primar de patru ani. Fosta jurnalistă de la Pro TV și-a prezentat recent locuința cu ocazia unui interviu acordat lui Mihai Gâdea pentru Antena 3.

Cum arată casa din Câmpulung Muscel în care Elena Lasconi locuișete

Elena Lasconi, care candidează la președinția României din partea USR (Uniunea Salvați România), a renunțat în urmă cu câțiva ani la viața agitată din București și s-a mutat în Câmpulung Muscel, unde deține funcța de primar din 2020. Ea a fost jurnalistă la Pro TV, unde a prezentat și buletinele de știri, timp de 25 de ani.

„Astăzi mă despart de familia mea (și nu spun vorbe mari), de prietenii mei și mă încearcă un sentiment contradictoriu. Mă doare sufletul pentru că iubesc această meserie și îmi iubesc colegii enorm. Sunt însă emoționată și hotărâtă să fac această shimbare pentru oamenii și locul pe care îl iubesc: Câmpulung Muscel. Simt că e cea mai curajoasă decizie din viața mea dar și cea mai grea. Iar Câmpulung va fi cel mai tare oraș din România. #elenalasconi #campulungmuscel”, a transmis Elena pe contul ei de Facebook ]n primăvara lui 2020.

Potrivit declarației de avere din 27 iunie 2024, Elena Lasconi deține o casă de 98 de metri pătrați în Câmpulung, cumpărată în 2005. Acolo mai are un teren intravilan de 5.000 de metri pătrați, achiziționat în același an, notează HotNews.ro.

Mihai Gâdea a fost recent în Câmpulung Muscel pentru a-i lua un interviu candidatei la funcția de președine a României chiar la ea acasă.

Citeşte şi: Elena Lasconi, adevărul despre relația cu fiica ei, Oana: „Nu m-am așteptat nici în cele mai cumplite coșmaruri la chestia asta!”

Citeşte şi: Elena Lasconi, susținută de Neti Sandu, după acuzațiile aduse de fiica fostei jurnaliste: „Știe ce trebuie să facă”

Citeşte şi: Decizia luată de Elena Lasconi după ce fiica ei a acuzat-o de homofobie. „Pur și simplu m-a doborât!”

Citeşte şi: Elena Lasconi trăiește fără canalizare, gaze și asfalt în Câmpulung Muscel

Lasconi are o locuință spațioasă, cu etaj, panouri fotovoltaice pe acoperiș, o curte mare cu viță de vie, o livadă cu pomi fructiferi și o zonă de relaxare cu băncuțe și grătar. În spatele casei este o pădure și un râu.

Cum a ajuns Elena Lasconi să cumpere casa din Câmpulung Muscel în care locuiște

Politiciana spune că își dorea de multă vreme să locuiască la curte, într-o zonă montană, undeva departe de aglomerația și poluarea marilor orașe. Ea i-a povestit lui Mihai Gâdea cum a ajuns să-și achiziționeze casa în care locuiește acum.

„Tot timpul m-am vizualizat că o să fiu o bunică cu trei nepoţi, că o să am un sorț şi o să fac cozonaci. Mă vizualizam undeva la munte într-o casă de lemn. Asta îmi doream. Toată copilăria mea am deschis geamul şi vedeam Retezatul. Sunt fată de munte şi am încercat să caut teren ca să îmi fac o căbănuţă. Pe Valea Prahovei nu te puteai apropia atunci.

Şi am auzit în redacție că unii colegi şi-au luat o casă la Câmpulung. Asta se întâmpla în urmă cu 21 de ani. Şi am cerut numărul agentului imobiliar, căruia anul acesta i-am cununat băiatul” – i-a povestit ea lui Gâdea, adăugând că locuința era într-un stadiu deplorabil când a cumpărat-o.

„Casa stătea să cadă. Nu mi-au spus că există o casă dărăpănată. Eu voiam atât: să fie un teren care să aibă în capăt un pârău şi de acolo să pornească pădurea. Toţi banii pe care i-am făcut i-am investit aici” a completat Elena Lasconi, conform antena3.ro.

Foto – capturi video / Facebook







Urmărește-ne pe Google News