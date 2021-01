Elena Lasconi trăiește fără canalizare, gaze și asfalt în Câmpulung Muscel

Elena Lasconi, actualul primar din Câmpulung Muscel, locuieşte în condiţii grele în casa pe care a cumpărat-o în urmă mulţi ani – fără canalizare, gaze şi asfalt. Mai mult, reţeaua de apă era și ea inexitentă până la anunțul fostei jurnaliste că va candida la Primărie.

Citește gratuit ediția de ianuarie a revistei Unica. O găsești AICI

„Nu am canalizare, gaze şi asfalt pe strada pe care locuiesc. Doar apă au băgat după ce am anunţat că o să candidez. Fără gaze e dificil. Folosesc aragaz cu butelie pentru gătit şi sobe cu lemne. Pe hol am un calorifer electric şi apă caldă cu boiler”, a dezvăluit Elena Lasconi, potrivit Adevărul.

Edilul spune că face tot ce-i stă în putere pentru a remedia cât se poate de repede situația dezastruoasă în care se află orașul.

„Îmi doresc să scoatem Câmpulungul din Evul Mediu. Sunt zeci de străzi fără apă curentă şi canalizare. La ora actuală sunt trei linii de lucru pentru a putea să conectăm tot Câmpulungul la reţeaua de gaze, dintre care două pe fonduri europene. A treia variantă la care am muncit foarte mult este cea prin ANRE. Am chemat oamenii la Primărie, le-am încărcat documentele şi le-am actualizat documentele. Au venit peste 600 de câmpulungeni. Şi eu am depus cerere alături de sute de alţi oameni pentru a fi branşată la gaze”, a adăugat primărița.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro