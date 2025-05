Elena Lasconi demisionează de la conducerea USR, după ce a pierdut în primul tur al alegerilor prezidențiale: „Așa consider că este corect”

Elena Lasconi a anunțat, luni dimineață, că demisionează din funcția de președinte al USR. Decizia a luat-o după ce a pierdut în primul tur al alegerilor prezidențiale, obținând un procent de doar 2,68% din voturile exprimate.

Elena Lasconi a anunțat luni dimineață, prin intermediul unui mesaj video postat pe pagina sa de Facebook, că își dă demisia din funcția de președinte al USR.

„A venit momentul unei decizii grele. Demisionez din funcția de președinte USR. Așa consider că este corect, firesc și bine în acest moment. Demisionez cu inima împăcată că în ultimul an am făcut tot ce a ținut de mine pentru ca România să fie mai bine”, a declarat Elena Lasconi.

În cadrul aceluiași mesaj, fosta candidată la alegerile prezidențiale, care în 2024 intrase în turul doi alături de Călin Georgescu înainte de anularea primului tur de către CCR, a vorbit despre angajamentul față de valorile care au stat la baza fondării USR și și-a reafirmat sprijinul pentru continuarea luptei împotriva corupției.

„Țara noastră trece printr-o perioadă complicată, plină de provocări. Este necesar ca eforturile noastre să fie îndreptate spre susținerea unui parcurs proeuropean și accelerate eforturile de schimbare a unui sistem care s-a dovedit nefuncțional în interesul cetățenilor”, a mai spus Elena Lasconi.

„Am făcut, spun eu, tot ceea ce era corect pentru un om care și-a dorit ca USR să fie total altceva decât vechea clasă politică. Am luptat cu toată puterea mea cu un sistem putred, corupt, care ne ține captivi de 35 de ani. Poate am făcut și greșeli în acest parcurs, dar niciodată nu am abandonat buna-credință și am speranța că, împreună, începând de anul trecut, am reușit să creăm fisuri în acest sistem”, a transmis Elena Lasconi.

Totodată, primarul Câmpulung Muscel le-a mulțumit colegilor ei din cadrul partidului, dar și susținătorilor săi.

„Vă mulțumesc din suflet pentru că mi-ați arătat încredere, respect, susținere. Și mă refer la voi, colegii mei din USR, la voi, susținători, voluntari, oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată, dar care au crezut în mine”, a mai transmis Elena Lasconi.

Cine ar putea prelua conducerea USR

Demisia Elenei Lasconi era prevăzută de partid încă de vineri, când Biroul Național al USR a stabilit convocarea unui congres pentru alegerea unui nou preşedinte al partidului.

Această decizie a fost luată după ce Lasconi a publicat, joi seară, imaginile care-i înfăţişau separat pe Nicuşor Dan, Victor Ponta şi fostul adjunct al SRI Florian Coldea, sugerând că aceştia s-au întâlnit în secret.

Alegerile pentru şefia USR vor avea loc în data de 21 iunie, iar favorit pentru funcţia de preşedinte este Dominic Fritz, primarul Timişoarei, potrivit Știrileprotv.

În timpul campaniei electorale, mai mulți membri ai USR au decis să îl susțină pe Nicușor Dan în cursa pentru funcția de președinte al României, deși din partea partidului candida Elena Lasconi.

