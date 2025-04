Elena Lasconi amenință cu un proces „o gașcă din USR”. Ce spune Ionuț Moșteanu despre sondajele ascunse la cererea președintei partidului

Joi, 10 aprilie a.c., Elena Lasconi a postat un mesaj pe contul său de socializare, în care anunță că va da în judecată „o gașcă din USR”. În același timp, Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, susține că mai multe sondaje au fost ascunse, la cererea candidatei la alegerile prezidențiale, sondaje care îl scoteau învingător pe Nicușor Dan.

Elena Lasconi amenință cu un proces „o gașcă din USR”

Elena Lasconi (52 de ani), președinta USR și candidata la alegerile prezidențiale, a anunțat joi, 10 aprilie a.c., că va da în judecată „o gașcă din USR”. Pe contul său de Facebook, politiciana a acuzat o grupare din USR că încearcă să o îndepărteze în mijlocul unui proces electoral, fără o decizie a unei autorități competente, considerând acțiunea o „execuție politică” fără temei legal și legitimitate.

„Eu știu că dreptatea este de partea mea și îi voi da în judecată pe cei care încearcă să facă un mare abuz doar ca să-și asigure un viitor călduț! O gașcǎ din USR a ajuns să încerce sa mă elimine, după ce am fost validată de Congres, în plin proces electoral, fără nicio decizie a unei autorități competente. Este o execuție politică ascunsă sub un formalism de partid, dar care, în esență, nu are nici legitimitate, nici temei legal. ABUZ, despre asta vorbim”, a scris Elena Lasconi, pe pagina ei de Facebook.

În continuare, a descris situația ca fiind o „epurare politică”, în care o persoană validată democratic este eliminată fără nicio justificare, utilizând metode abuzive și fără temei juridic.

„Orice manevră de a pretinde luarea unei așa-numite decizii ar fi ilegală, fără greutate juridică. Este doar o încercare de a manipula percepții. Un abuz făcut cu metodele bolșevice. Vorbim despre o epurare politică în sensul strict: o persoană validată democratic este eliminată, fără explicații”, a punctat candidata la prezidențiale, care a pierdut sprijinul liderilor USR.

Ionuț Moșteanu, declarații surprinzătoare după decizia USR

Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, a postat un mesaj pe intern „Noul USR”, mesaj care a intrat în posesia celor de la Libertatea, în care subliniează că au existat multe discuții prin care a încercat să o convingă pe Elena Lasconi să-l sprijine pe candidatul Nicușor Dan.

„Am tot sperat, am tot încercat, dar m-am lovit de un zid de egoism până în ultimul moment. La ultimele două discuții am fost la ea împreună cu Dominic (n.red. Fritz). Degeaba”, a scris Moșteanu, informează Libertatea.

Totodată, acesta mai susține că sondajele interne, care arătau că Nicușor Dan se clasează detașat pe un loc mai bun decât Elena Lasconi, au fost ascunse la dorința președintei USR.

„Din ianuarie încoace, sondajele au fost cel mai bine păzit secret al USR-ului pentru că Elena a insistat la Cristi Seidler, coordonatorul campaniei, să le țină cât mai secrete. Pentru că arătau rău. La penultimul sondaj a zis că e fake și nu l-a lăsat pe Cristi să îl dea nici BN-ului. Am mai făcut unul, cu altă casă – cel în care ea are 4%. A vrut să îl ținem secret, a zis că poate să câștige de la 4%. Ireal! L-am pus pe BN și m-a certat. Toate lunile astea a pus presiune să fie ascuns adevărul. Nu a vrut să vedeți aceste sondaje, nu a vrut să știți adevărul. Și îmi asum și eu partea mea de vină că nu am încercat să opresc asta mai demult, dar nu părea că sunt suficienți de mulți care să se ralieze acestei decizii grele”, a mai scris acesta.

Confrom lui Ionuț Moșteanu, în ultima perioadă a încercat să găsească o soluție de comun acord cu Elena Lasconi, care „ne-a lăsat să înțelegem că va lua la un moment dat decizia corectă”, însă „nu a făcut-o”, motiv pentru care s-au impus măsuri, mai scrie sursa citată anterior.

