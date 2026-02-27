Nicușor Dan, reacție tranșantă după plângerea penală a AEP: „Se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună”

Nicușor Dan a reacționat dur în mediul online după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a trimis o sesizare oficială către Parchetul General privind finanțarea campaniei electorale a acestuia.

Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei lui Nicușor Dan

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP)a sesizat Parchetul General în legătură cu finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan. Potrivit Digi 24, există suspiciuni privind atât identitatea unor donatori, cât și modul în care ar fi fost realizată finanțarea campaniei electorale.

Sesizarea către Parchet nu este una recentă. Conform acelorași informații, documentul a fost transmis în cursul anului 2025 și poartă semnătura fostului președinte al AEP, Zsombor Vajda.

„Ca urmare a apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, se arată în document, potrivit sursei citate.

„Au fost efectuate plăți aferente unor cheltuieli electorale pentru care nu se probează realitatea și exactitatea serviciului prestat (de ex: au fost solicitate spre rambursare cercetări sociologice realizate în afara campaniei electorale; au fost difuzate materiale de propagandă electorală produse de firme ce nu erau în relații contractuale cu candidatul independent conform documentelor depuse la AEP), în cuantum total de 870.384,10 lei, fără a respecta prevederile legale”, se mai arată în documentul AEP.

Reacția tranșantă a președintelui

La scurt timp după ce s-a aflat de plângerea penală a AEP, președintele Nicușor Dan a reacționat dur, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook. Șeful statului subliniază faptul că este o știre veche, din aprilie 2025.

„Referitor la informația privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, aceasta nu este o știre nouă, ci preluarea unei știri din aprilie 2025. Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcționarea instituțiilor, care caută virgule lipsă în documente și se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună”, a scris Nicușor Dan.

Președintele a subliniat faptul că a trecut prin aceleași demersuri și în urmă cu câțiva ani, iar plângerile AEP au fost anulate în instanță.

„AEP nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 mi-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a mai făcut atingere și la alte instituții publice care se fac că nu văd ceea ce se întâmplă în „curțile” mai-marilor țării.

„ANI a făcut un raport în 2022 în care m-a declarat incompatibil și în conflict de interese, anulat de instanță, și a făcut o plângere penală cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu-mi aduc aminte să fi găsit în ultimii ani vreun funcționar public sau vreun politician care să nu își poată justifica averea, deși e suficient să te uiți la mașinile din parcările marilor primării”, a continuat Nicușor Dan.

„Nu mai vorbesc de ISC, care nu vede construcțiile ilegale nici când i le sesizezi, dar hărțuiește exact primăriile și funcționarii care respectă legea”, a menționat șeful statului.

În postarea sa, Nicușor Dan a evidențiat problema complicităților din cadrul instituțiilor publice, afirmând că acestea sunt „lungi și sudate în timp”: „Boala este lungă, complicitățile sunt mari și sudate în timp, de aceea este nevoie de mult efort și de timp pentru a reforma instituțiile”.

