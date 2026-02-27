Asistentă de 23 de ani, găsită fără suflare într-un spital privat din Constanța. Tânăra abia intrase în tură

O asistentă în vârstă de doar 23 de ani din Constanța a fost găsită moartă în timpul turei. Conform primelor informații, tânăra abia venise la serviciu. Ea lucra în cadrul unui spital privat din Constanța.

Moarte șocantă în Constanța

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 8:20 dimineața, iar echipajele de intervenție au răspuns prompt, însă odată ce au ajuns la fața locului, nu au mai putut face nimic pentru a îi salva viața tinerei.

Cazul a fost preluat de polițiști, care au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs decesul.

Asistenta medicală în vârstă de 23 de ani a fost găsită moartă în timpul turei. Ea venise de scurt timp la muncă și i s-a făcut brusc rău.

„La data de 27 februarie a.c., în jurul orei 8.20, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că unei angajate i s-ar fi făcut rău și ulterior ar fi decedat, într-o unitate medicală privată din municipiul Constanța.

Anchetatorii nu au identificat urme de violență pe corpul tinerei, însă pentru a stabili cu exactitate cauza morții, trupul neînsuflețit va fi transportat la Morga Cimitirului Central, unde urmează să se efectueze autopsia medico-legală.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie, de 23 de ani. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, nu au fost identificate urme vizibile de violenţă”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa, potrivit News.ro.

Ce spun colegii tinerei

Vestea morții tinerei de 23 de ani a venit ca un șoc pentru familia acesteia, dar și pentru colegi și întreaga comunitate medicală. Ea se afla la începutul carierei sale și era dedicată meseriei pe care și-o alesese.

Oamenii legii nu au dat informații suplimentare legate de posibile probleme de sănătate sau alte evenimente care ar fi putut duce la deces. După autopsie, medicii legiști vor face un raport pentru a clarifica ce s-a întâmplat cu exactitate și care a fost cauza decesului.

