Calendarul înscrierilor în clasa pregătitoare, aprobat de Ministerul Educației. Când trebuie depusă cererea

Ministerul Educației a aprobat calendarul oficial pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2026-2027. Cererile pot fi depuse între 31 martie și 6 mai, iar listele finale vor fi afișate pe 16 iunie.

Calendarul înscrierilor în clasa pregătitoare

Ministerul Educației și Cercetării a făcut un anunț esențial pentru părinții din România: a fost aprobat calendarul oficial de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027. Acest pas reprezintă un moment important în viața micuților, iar părinții trebuie să fie bine informați pentru a asigura o tranziție fără probleme.

În perioada 31 martie – 6 mai 2026, părinții pot depune cererile de înscriere fie direct la școala dorită, fie online, un demers modern care facilitează procesul. Solicitările vor fi analizate între 6 și 11 mai, iar rezultatele vor fi afișate pe 21 mai.

Această dată marchează momentul în care părinții vor afla lista copiilor înscriși, alături de numărul locurilor rămase disponibile după prima etapă.

Pentru părinții care nu au reușit să înscrie copilul în prima etapă, cea de-a doua începe pe 22 mai. Atunci vor fi stabilite procedurile pentru ocuparea locurilor rămase disponibile. Cererile depuse între 25 și 29 mai vor fi validate în perioada 2–8 iunie, urmate de procesarea acestora între 9 și 15 iunie. Pe 16 iunie, părinții vor putea consulta listele finale cu copiii înscriși.

Recomandări speciale și termene-limită

Ministerul subliniază că înscrierea este obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2026. Cei care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2026 pot fi înscriși doar dacă au o recomandare pedagogică ce atestă nivelul de dezvoltare adecvat.

Școlile și inspectoratele vor soluționa situațiile speciale în perioada 1–4 septembrie, oferind astfel o șansă pentru copiii care nu au fost înscriși până atunci.

Pentru a evita stresul și pentru a se asigura că micuțul beneficiază de cea mai bună educație, părinții sunt încurajați să se informeze din timp și să respecte toate termenele stabilite. Calendarul aprobat de Ministerul Educației vine ca un ghid clar, menit să simplifice procesul de înscriere.

Sursă foto: Shutterstock

