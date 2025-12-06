  MENIU  
Când încep elevii școala în ianuarie după vacanța de iarnă

Când încep elevii școala în ianuarie după vacanța de iarnă

Adina Zamfir
.

Elevii se bucură de o lungă vacanță de iarnă cu ocazia Sărbătorilor Crăciunului și Anului Nou. Vacanța de iarnă începe pe data de 20 decembrie 2025, ultima zi de cursuri din anul 2025 fiind astfel ziua de vineri, 19 decembrie. Află cât ține vacanța de iarnă și când încep elevii școala în ianuarie după vacanța de iarnă.

Anul şcolar 2025-2026 a început la data de 1 septembrie 2025 și se va încheia la data de 19 iunie 2026. Prima vacanță lungă a anului școlar curent este vacanța de iarnă sau vacanța de Crăciun. Ultima zi de cursuri înainte de vacanța de iarnă va fi ziua de vineri, 19 decembrie 2025. Vacanța va începe așadar de sâmbătă, pe data de 20 decembrie 2025.

Cât durează vacanța de iarnă 2025 – 2026

În sezonul de iarnă 2025 – 2026, elevii vor avea 17 zile libere în vacanța de iarnă, incluzând zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale. Aceasta este prima vacanță mai lungă a elevilor în anul școlar 2025 – 2026.

Numeroși părinți se vor bucura și ei de zile libere cu ocazia Crăciunului și a sărbătorilor legale de iarnă. Astfel că multe familii își vor face programul conform zilelor libere de care se bucură imediat după Crăciun și după Anul Nou.

În vacanța copiilor de iarnă, numeroși părinți care lucrează în structurile bugetare sau în diverse instituții și companii private vor avea și ei liber în zilele de:

– joi, 25 decembrie 2025 – Crăciunul, Nașterea Domnului

– vineri, 26 decembrie 2025 – a doua zi de Crăciun

– joi, 1 ianuarie – Anul Nou și Sfântul Vasile

– vineri, 2 ianuarie – a doua zi de Anul Nou

– marți, 6 ianuarie, Boboteaza

– miercuri, 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul

Angajații care pot solicita zile de concediu de odihnă în zilele de 29, 30 și 31 decembrie 2025 se pot bucura, împreună cu micuții lor de vârstă școlară, de o vacanță de iarnă destul de lungă în perioada 25 decembrie – 4 ianuarie 2026, deoarece o parte dintre lucrători se pot întoarce la muncă luni, pe data de 5 ianuarie 2026.

Angajații care sunt nevoiți, în anumite sectoare de activitate, să lucreze în zilele libere consfințite prin lege, au dreptul să solicite recompensarea la salariu sau alte zile libere, la cerere, în următoarele 30 de zile calendaristice.

Când încep elevii școala în ianuarie 2026

În anul 2026, vacanța de iarnă a elevilor se prelungește datorită a două mari sărbători religioase și naționale și anume Boboteaza și praznicul Sfântului Ioan Botezătorul. Aceste două mari sărbători vor prelungi perioada de zile libere după Anul Nou. Dacă cele două sărbători nu ar fi fost decretate zile libere naționale, cursurile ar fi fost reluate pe data de 5 ianuarie 2026. Datorită celor două mari sărbători, ziua de 5 ianuarie care este o zi de luni a fost declarată zi de vacanță. Astfel că elevii se vor întoarce la școală joi, pe data de 8 ianuarie 2026.

Vestea bună pentru elevi este aceea că, în prima săptămână de cursuri după vacanța de iarnă vor avea doar două zile în care vor merge la școală și anume zilele de 8 și 9 ianuarie 2026. Așadar, vacanța de Crăciun din sezonul de iarnă 2025 – 2026 va fi mai lungă decât de obicei, elevii și studenții bucurându-se de o perioadă de 17 zile libere consecutive.

Cât timp durează cel de al treilea modul de cursuri

Cel de al treilea semestru din anul școlar 2025 – 2026 începe pe data de 8 ianuarie 2026 și este urmat de așa numita vacanță de ski, care va ține o săptămână și va avea o dată variabilă. Fiecare județ a ales o altă perioadă pentru vacanța din luna februarie.

Astfel, cel de al treilea modul de cursuri se poate încheia:

– vineri, 6 februarie 2026 sau

– vineri, 13 februarie 2026 sau

– vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.

Astfel, pentru unii elevi cel de al treilea semestru poate avea 4 săptămâni de cursuri pline și două zile sau 5 săptămâni de cursuri și 2 zile ori 6 săptămâni de cursuri și 2 zile, în funcție de data la care vor avea vacanța din luna februarie 2026.

Cât durează vacanța din luna februarie 2026

Indiferent de data la care începe vacanța de ski sau vacanța din luna februarie, aceasta durează doar o săptămână.

1. 9 – 15 februarie 2026: elevii din județele Cluj, Timiș și Bistrița Năsăud vor avea vacanța din luna februarie în perioada 9 – 15 februarie 2026.

2. 16 – 22 februarie 2026: elevii din județele Iași, Tulcea, Călărași, Ialomița, Ilfov + București, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Olt, Argeș, Brașov, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Caraș Severin, Hunedoara, Arad Bihor și Sălaj vor avea vacanță în perioada 16 – 22 februarie 2026.

3. 23 februarie – 1 martie 2026: elevii din județele Giurgiu, Constanța, Brăila, Galați, Vrancea, Covasna, Bacău, Vaslui, Neamț, Harghita, Sibiu, Alba, Mureș, Suceava, Botoșani, Maramureș și Satu Mare vor avea vacanța în perioada 23 februarie – 1 martie 2026.

Vacanța mobilă din luna februarie a fost denumită vacanța de ski deoarece ea a fost instituită în anul 2023 la presiunea patronilor din industria turismului și a sporturilor de iarnă care încearcă să atragă mai mulți turiști în stațiunile de ski spre final de sezon. Este o perioadă cu reduceri la cazări și la instalațiile de ski, astfel că părinții și copiii sunt încurajați să profite de ultimele zile cu zăpadă, să facă mai multă mișcare în aer liber și să petreacă mai mult timp de calitate împreună, într-un mod activ.

Cu toate că este criticată de unele grupuri de părinți și de unele cadre didactice, vacanța de ski a rămas valabilă și în calendarul școlar din 2025 – 2026 și ea completează vacanța de iarnă 2025 – 2026.

Cât timp durează ultimele două module de cursuri

Modulul patru de cursuri va începe luni, 6 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz. Cel de al patrulea modul de cursuri va dura până vineri, 3 aprilie 2026. După acest modul, elevii vor intra în vacanța de Paște sau vacanța de primăvară care va începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026.

Modulul cinci de cursuri și ultimul modul din anul școlar 2025-2026, este programat pentru perioada: 15 aprilie – 19 iunie 2026. Conform calendarului, acesta este cel mai lung semestru sau modul de cursuri care va dura timp de 9 săptămâni și trei zile.

Vacanța de vară va începe sâmbătă, 20 iunie 2026 și va dura până duminică, 6 septembrie 2026, astfel că elevii se vor bucura de lungă vacanță de vară și se vor întoarce la școală luni, pe data de 7 septembrie 2026.

Structura anului școlar 2025 – 2026

După vacanțele de iarnă, din lunile decembrie – ianuarie și februarie, elevii vor mai avea o vacanță în luna aprilie, cu ocazia Sărbătorilor Paștelui. Această vacanță va fi comună pentru întreaga țară în perioada 4 – 14 aprilie 2026.

Paștele ortodox va fi sărbătorit în 2026 pe data de 12 aprilie. Vinerea mare a fost declarată zi liberă încă din anul 2018, astfel că minivacanța de Paște pentru lucrători va dura între 10 și 13 aprilie 2026. Pentru mulți lucrători, ultima zi de muncă înainte de Paște va fi ziua de joi, 9 aprilie, urmând să se întoarcă la serviciu abia pe data de 14 aprilie. Astfel că vacanța de Paște a elevilor va coincide parțial și cu zilele libere pe care le primesc părinții cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

Reamintim structura anului școlar 2025 – 2026, cu tot cu module de cursuri și vacanțe:

  • Modulul 1 – de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025;
  • Vacanţă –  de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025;
  • Modulul 2 – de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025;
  • Vacanţă – de sâmbătă, 20 decembrie 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026;
  • Modulul 3 – de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;
  • Vacanță – o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;
  • Modulul 4 – de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;
  • Vacanță –  de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marţi, 14 aprilie 2026;
  • Modulul 5 – de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026.
  • Vacanţă – de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026. Anul scolar 2026 – 2027 va incepe pe data de 7 septembrie 2026.

